EN DIRECT: Lightning - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement le Lightning.

SOMMAIRE

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

18:37- Kaiden Guhle écope d'une pénalité. Le Lightning va évoluer en avantage numérique.

16:27- Michael Eyssimont écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

13:47 - BUT TB 4-0 Le tir de Michael Eyssimont trompe Jake Allen. C'est un quatrième but en moins de 14 minutes pour Tampa Bay. Samuel Montembeault remplace Jake Allen devant le filet de Montréal.

09:09 - BUT TB 3-0 Le Lightning capitalise sur le jeu de puissance. Le tir d'Alex Barré-Boulet dévie sur Mike Matheson et se retrouve dans le filet. C'est un quatrième but cette saison pour le Québécois.

08:08- Juraj Slafkovsky écope d'une pénalité. Le Lightning va évoluer en avantage numérique.

07:15 - BUT TB 2-0 Nicholas Paul saute sur un retour de lancer de Steven Stamkos et bat Jake Allen. Son sixième de la saison procure une avance de deux buts à Tampa Bay.

02:57- Luke Glendening écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:22 - BUT TB 1-0 Le Lightning frapppe rapidement. Nikita Kucherov touche la cible dès les premiers instants du match. Son 10e de la saison donne les devants à Tampa Bay.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Matt Tomkins Fiche: 0-2-0 / Moyenne de buts alloués: 3,61 / Taux d’efficacité: 89,1%

Jake Allen Fiche: 3-1-1 / Moyenne de buts alloués: 2,72 / Taux d’efficacité: 92,7%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis