Évaluation psychiatrique: une quinquagénaire disparue après avoir quitté l’hôpital régional de Saint-Jérôme

La police de Saint-Jérôme demande l’aide du public pour tenter de retrouver une femme de 52 ans de nationalité asiatique qui a quitté l’hôpital régional en début d’après-midi lundi, alors qu’elle devait subir une évaluation psychiatrique.

«Avec l’accord de la famille, nous tentons de localiser madame Huizhi Bao rapidement car nous avons des craintes quant à sa sécurité et sa santé», a indiqué le Service de police de la ville de Saint-Jérôme par communiqué lundi.

Huizhi Bao, 52 ans, faisait l’objet d’une ordonnance de garde provisoire pour évaluation psychiatrique au moment où elle aurait quitté l’hôpital régional de Saint-Jérôme vers 14h lundi.

Vêtue d’un manteau à motifs à carreaux noirs et blancs, la femme aux cheveux noirs et raides, aux épaules, porterait des lunettes de vue, un pantalon pâle et des chaussures noires à semelles blanches.

Courtoisie Service de police de la ville de Saint-Jérôme

Elle aurait une légère calvitie sur le dessus du crâne, n’aurait pas de dents et s’exprimerait en anglais avec un accent.

«Elle a quitté sans son cellulaire, ses clés ainsi qu’aucune pièce d’identification. Sa famille craint pour sa sécurité et celle d’autrui. Elle croit que des personnes pourraient lui vouloir du mal. Elle a des problèmes d’orientation», a précisé le corps policier.

Courtoisie Service de police de la ville de Saint-Jérôme

Huizhi Bao demeure normalement en Ontario, mais se serait retrouvée à Saint-Jérôme au cours des derniers jours, selon la police.

Toute personne qui localiserait Mme Bao est priée de composer le 911 immédiatement.