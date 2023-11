François Legault et Bruno Marchand doivent gouverner sans se faire aimer

C’est indéniable, tout le monde cherche à se faire aimer. C’est d’autant plus vrai quand on vit dans l’œil du public comme le font les élus.

Au municipal comme au provincial, les récents sondages ont de quoi déprimer. La cote d’amour de François Legault et Bruno Marchand est à la baisse et les prochains mois s’annoncent ardus.

Fini les passe-droits

Le baromètre n’est plus au beau fixe. C’est normal, considérant l’inflation et la précarité grandissante auxquelles font face les électeurs.

Depuis son arrivée en poste, Bruno Marchand profitait d’un vent favorable, apportant avec lui un renouveau et un vent de fraîcheur. Le controversé dossier du tramway entraîne un dur retour à la réalité. Gouverner comporte son lot de défis.

De son côté, François Legault a pu invoquer la carte COVID pendant presque tout son premier mandat, rappelant qu’on «construisait l’avion en plein vol», expression surusée. Trois ans plus tard, on lui a beaucoup pardonné, mais l’élastique ne s’étire plus.

Quand les temps sont durs, tout le monde cherche un sauveur, tout le monde cherche un coupable. Maudit sois-tu, vent de face!

Austérité rigoureuse

Les parallèles sont frappants entre le maire et le premier ministre.

Tous les deux devront faire preuve de responsabilité et mettre de côté la recherche de popularité, un exercice douloureux pour qui dépend de la faveur populaire pour garder son emploi.

La CAQ a gouverné par sondage depuis sa première élection, mais elle ne peut plus nous servir sa recette gagnante. La mise à jour économique, en pleine négociation syndicale, visera à nous démontrer que les coffres sont vides. Aurons-nous droit au retour de l’austérité?

De son côté, Bruno Marchand devra faire preuve de leadership s’il veut que son legs politique soit autre chose qu’un simple plan de transport jamais réalisé.

Messieurs, le temps est venu de gouverner, même si c’est impopulaire.