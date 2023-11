Gary Bettman en faveur d’un retour aux Olympiques

Si ce n’est que de Gary Bettman, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront de retour aux Jeux olympiques de 2026 en Italie.

C’est ce que le commissaire de la LNH a affirmé la semaine dernière, lors de son passage au balado The Pat McAfee Show.

«Nous voulons y aller parce que c’est important pour les joueurs, a-t-il dit. Écoutez, nous ne gagnons pas d’argent en allant aux Jeux olympiques, mais ce n’est pas tout.»

«Si nous pouvons nous entendre avec le CIO [le Comité international olympique] et que les dispositions appropriées sont prises, nous y irons», a poursuivi Bettman.

On en comprend que le dirigeant veut que son circuit obtienne une part du gâteau avant de permettre aux joueurs de représenter leur pays à ce prestigieux événement sportif.

En août dernier, la LNH a ouvert la porte à un retour de ses hockeyeurs aux Jeux et a dévoilé ses plans de tenir une coupe du monde en 2025.

«Le but [est] d’amorcer une rotation régulière entre une participation aux Jeux olympiques et une Coupe du monde de hockey dans les années paires suivantes», avait indiqué le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, dont les propos avaient été rapportés par le site web de son circuit.

«Si nous organisons un tournoi international en 2025, nous participons donc ensuite aux Olympiques de 2026. Puis, on tient la coupe du monde de hockey en 2028, et s’ensuivent les Olympiques de 2030, la Coupe du monde de 2032, et ainsi de suite. C’est l’objectif», avait ajouté Daly.

Les joueurs de la LNH n’ont pas participé aux deux dernières éditions des Jeux olympiques d’hiver, après avoir été de la partie entre 1998 et 2014.