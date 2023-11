«J’ai pleuré pendant une semaine» : Connor Bedard se souvient des Canucks de 2011

Les Canucks de Vancouver sont très surprenants en ce début de saison, si bien qu’ils donnent l’impression de pouvoir aspirer aux grands honneurs. Leur dernière présence en finale de la Coupe Stanley remonte à 2011, et un certain Connor Bedard s’en souvient très bien.

Le Britanno-Colombien n’avait pas encore 6 ans à l’époque, mais il était déjà un grand partisan de l’équipe de sa province natale. Ainsi, il a été très déçu de voir ses favoris être vaincus par les Bruins de Boston durant l’ultime duel des séries éliminatoires.

«Je me souviens assez bien de leur parcours. Ils ont battu Chicago, avec le but en prolongation de [Alex] Burrows, qui était génial. Ensuite, j’étais dans la foule pour le cinquième match contre San Jose quand [Kevin] Bieksa a marqué [en deuxième prolongation]. Finalement, les Bruins ont gagné et je me souviens avoir pleuré pendant une semaine. J’étais un grand partisan», a raconté le joueur des Blackhawks de Chicago pendant un épisode du balado «What Chaos!», mardi.

La déception avait été immense à Vancouver et de grandes émeutes avaient été causées par des amateurs frustrés. Les grandes vedettes du club – les frères Henrik et Daniel Sedin, le gardien Roberto Luongo ou encore l’attaquant Ryan Kesler – n’ont plus jamais atteint la finale.

Les Canucks tentent d’effectuer un retour en séries après trois saisons d’absence. Après 12 matchs, ils figurent au deuxième rang de la section Pacifique, seulement derrière les champions en titre, les Golden Knights de Vegas.