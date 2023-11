«Je n’ai pas aimé la punition à Xhekaj» -Martin St-Louis

Arber Xhekaj trônait déjà au sommet de la LNH avant la visite du Lightning de Tampa Bay avec 38 minutes de punition. Il a accentué son avance en passant neuf minutes de plus au cachot dans ce revers de 5 à 3 contre la bande de Jon Cooper.

• À lire aussi: Jake Allen foudroyé par le Lightning

• À lire aussi: Et vlan dans les dents!

Trop, c’est parfois comme pas assez. Xhekaj, qui a hérité du surnom de Shérif en plus de celui de Wifi, tombe souvent dans l’indiscipline cette saison. C’était encore le cas contre le Lightning.

Photo USA TODAY Sports

Trop de vigueur

En troisième période, le numéro 72 a répliqué avec trop de vigueur dans une mêlée avec Tanner Jeannot devant le filet de Samuel Montembeault. Xhekaj a écopé d’une punition de quatre minutes pour rudesse, contre seulement deux minutes pour Jeannot.

« Je n’ai pas aimé la punition à Xhekaj, a dit Martin St-Louis. On avait du rythme, on venait de marquer deux buts et c’était maintenant un match de deux buts. Si on en marquait un autre, on ne sait jamais. Mais on ne s’est pas donné pas cette chance avec nos punitions en fin de match. »

Jake Evans a également visité le banc des punitions en fin de troisième période.

« Il va falloir faire attention à notre discipline, a aussi affirmé le gardien, Samuel Montembeault. En troisième, on avait réussi à ravoir le rythme et on est allés prendre une punition en zone offensive (Evans). Ils ont marqué là-dessus, ça a pratiquement mis fin au match, car on n’a pas eu l’occasion d’enlever le gardien. »

​Plus fragile

En conférence de presse, St-Louis a décrit son équipe comme étant plus fragile.

« Quand tu te fais marquer sur la première présence du match, ce n’est jamais facile, a-t-il rappelé. On est une équipe fragile présentement, on a perdu un peu en confiance. C’était pas mal ça en première période. »

« On s’est retrouvés un peu dans ce match. Il n’y a pas un joueur qui se cachait après la première. C’est facile quand ça ne va pas bien de te cacher. Dans la vie, tu te fais juger quand ça ne va pas bien. J’ai aimé qu’il n’y ait pas un gars qui se cache. Ils voulaient faire partie des réponses. On s’est battus jusqu’à la fin, mais c’était plate, les punitions. On se retrouvait toutefois dans un trop gros trou (4 à 0). »