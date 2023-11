Joshua Roy sent un changement de perception à son égard

Même s'il a connu un excellent début de saison avec le Rocket de Laval, Joshua Roy sait qu'il est encore loin du but ultime.

C'est du moins ce qu'il a déclaré en entrevue sur les ondes de TVA Sports, mardi.

«Jusqu'à présent, ça va super bien pour moi. Le but est vraiment juste de travailler fort. Si tu travailles, tu vas avoir du succès. C'est ce que je veux faire à chaque soir. Dès que je suis arrivé à Laval, j'ai eu ma chance. On m'a fait confiance dès le début.»

Celui qui a récolté 12 points en 10 matchs avec le Rocket, jusqu'à maintenant cette saison, ne se préoccupe pas des statistiques. Pour lui, le processus est beaucoup plus important.

«Mon objectif n'est pas de finir avec un certain nombre de points. Je mets vraiment l'emphase sur ma façon de jouer. Je veux adapter mon jeu au niveau des professionnels. C'est vraiment sur ça que je me concentre. Peu importe le nombre de points que je vais faire, je ne serai pas content si je ne suis pas satisfait de comment j'ai joué. Mon focus est vraiment sur ça.»

Le Québécois avoue toutefois sentir que la perception a changé à son égard.

«Autant du côté des partisans que de l'organisation, la perception a beaucoup changé. Je suis bien content de comment tout se déroule, en ce moment, mais c'est juste un mois. Il me reste beaucoup de travail à faire, si je veux me rendre là où je veux aller. C'est certain que si je reçois un appel un jour, je vais sauter de joie. Mais je ne veux pas trop penser à ça. Je fais confiance aux dirigeants.»

Sur le plan collectif, Roy estime que les bonnes choses s'en viennent pour le Rocket.

«On a quand même une jeune équipe. Je pense que ça paraît. Mais on a une équipe talentueuse et on va finir par débloquer. Il faut juste commencer à travailler et jouer de la bonne façon. En faisant ça, on va réussir à gagner beaucoup de matchs.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.