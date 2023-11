L’auteure Nathalie Leclerc porte un précieux héritage

Chaque semaine, la chroniqueuse et journaliste Karine Gagnon vous convie à une grande entrevue avec une personnalité marquante de la Capitale-Nationale.

«On avait une belle relation, confie Nathalie Leclerc au sujet de son père, Félix Leclerc. J’ai 55 ans et je me rends compte que, mon doux, ça m’a portée toute ma vie, cette relation-là.»

À travers ses écrits et ses récits, l’auteure Nathalie Leclerc, qui porte le précieux héritage culturel de son père Félix, icône du peuple québécois, nous transporte dans un univers empreint d’humanité et de sensibilité, dont notre monde a grandement besoin en ces temps difficiles.

La rencontre avec Nathalie Leclerc se déroule dans la salle de spectacle du magnifique Espace patrimonial Félix-Leclerc, qu’elle a fondé à Saint-Pierre, sur l’île d’Orléans. Non loin de là, ce grand auteur-compositeur-interprète, poète, dramaturge et écrivain a vécu avec sa famille pendant plusieurs années et jusqu’à son décès, en 1988.

«On se sent bien ici, il y a une belle tranquillité, on est à l’entrée de l’Île, je suis toujours très heureuse quand je viens ici, et fière aussi», dit-elle.

Vieux rêve

La seule fille de Félix Leclerc a ressenti très tôt le désir de perpétuer la mémoire et l’œuvre de son père, «un grand cadeau de la vie». Dès l’âge de 14 ans, elle se dit qu’un jour, elle créera un espace qui le permettra, et où il sera possible de produire des spectacles.

En 1992, Nathalie a décidé de reprendre les rênes de la Fondation Félix-Leclerc, qui existait depuis 1983 mais qui était en dormance. Et son fameux rêve de créer un espace qui lui serait dédié est revenu en force. Il a été inauguré en 2002. Elle en a été directrice générale jusqu’en 2014.

Plusieurs chanceux ont pu aussi y rencontrer Nathalie Leclerc, cet été, comme responsable de visites guidées. J’écris «chanceux», car en plus d’être la fille de cet homme légendaire, dont elle conserve de nombreux souvenirs et anecdotes, cette femme est dotée de talents de conteuse.

Beau début de vie

Nathalie Leclerc est née en 1968 à Boulogne-Billancourt, en banlieue de Paris, alors que son père était en tournée en France. Parmi les premiers humains qui se sont penchés sur son berceau figurent Charles Aznavour, Georges Brassens et Raymond Devos, tous de bons amis de son père.

«C’est spécial, ça commence bien la vie», souffle-t-elle avec ce regard doux et passionné qui rappelle beaucoup celui du paternel.

La fillette a ensuite vécu avec ses parents à Saint-Léger en Suisse, avant que la famille revienne s’établir à l’île d’Orléans, deux ans et demi plus tard. C’est à cet endroit que viendra au monde son frère Francis, réalisateur bien connu.

Elle se souvient des moments difficiles où son père était parti en tournée à l’étranger. La petite fille devait souvent revenir à la maison, malade d’ennui.

«J’avais l’impression que ma vie s’arrêtait quand il partait en tournée», se souvient-elle. Le même phénomène se produisait lorsque son père rentrait, parce qu’elle n’avait qu’une envie: profiter de sa compagnie.

Un grand vide

Rattrapé par des problèmes de santé, son père a pris sa retraite de la chanson et cessé ses tournées lorsqu’elle avait 10 ans. Il écrivait, et était très présent à la maison, pour le plus grand bonheur de sa fille.

«Le vide que m’apporte sa disparition est insoutenable: une feuille blanche oubliée dans le vent», a-t-elle écrit au sujet de son décès, lorsqu’elle n’avait que 19 ans.

Ce jour-là, les résidents de l’île d’Orléans avaient mis tous les drapeaux québécois en berne, geste qui avait touché sa fille.

Durant six ans, après son départ, Nathalie n’a pas été capable de regarder des photos de son père, ni d’écouter ses chansons ou de le lire. «J’avais un trou dans le cœur, je m’ennuyais énormément.»

Puis, elle a reconnecté avec son œuvre, ce qui lui a fait du bien.

Carrière d’auteure

Nathalie Leclerc raconte toutes ces années avec son père dans son premier livre, paru en 2016, La voix de mon père.

Au début de la quarantaine, elle déménage en France avec ses trois enfants. Ce retour aux sources lui permet de se concentrer enfin sur l’écriture, durant deux ans. Jusque-là, elle avait toujours écrit en cachette, toute sa vie. «J’aurais peut-être pu publier plus tôt dans ma vie, mais j’avais cette espèce de peur d’être “la fille de”...»

Dans ce livre, que j’ai adoré et qui a été bien reçu, on découvre cet amour viscéral et inconditionnel qu’elle éprouve depuis toujours envers son père.

Puis en 2020, elle a publié Le cri de ma mère, qui porte sur sa relation longtemps difficile avec sa mère. Toutes deux ont fait la paix et se sont rapprochées avant son décès dû à la maladie, survenu en 2018.

Candidate pour le PQ

En 2018, Nathalie Leclerc s’est par ailleurs présentée pour le PQ, parti pour lequel son père éprouvait beaucoup d’attachement, alors dirigé par Jean-François Lisée. Elle s’est portée candidate dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré, mais la vague caquiste a emporté la plupart des comtés de Québec.

«J’ai adoré faire ça, c’était épuisant, j’ai beaucoup d’admiration pour ceux qui font ça», témoigne-t-elle.

À savoir si elle tenterait de nouveau l’expérience, si on la sollicitait, elle ne met pas de croix, mais ne dit pas oui non plus, glisse-t-elle avec le sourire.

L’auteure, qui s’est donné comme objectif de publier tous les quatre ans, travaille par ailleurs sur un nouveau manuscrit.

Elle présente aussi des conférences dans les écoles, afin de faire connaître aux jeunes l’œuvre de Félix Leclerc. Elle parle de son écriture et aussi, comme l’a fait son père pour elle, de l’importance de persévérer et de croire en ses rêves.