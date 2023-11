Les mises à pied à TVA sont le proverbial canari dans la mine

547. Dans un milieu culturel et médiatique québécois déjà fragilisé, ce chiffre sonne l’alarme. Jeudi dernier, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, annonçait la mise à pied de 547 employés du Groupe TVA. Le tiers des effectifs.

Pour ces artisans passionnés de la télévision traditionnelle ou généraliste, c’est un coup dur. Pour la culture québécoise, c’est le proverbial canari dans la mine.

Des beaux jours de Télé-Métropole à sa réinvention en réseau majeur et multiforme, TVA est demeurée le vaisseau amiral de la culture québécoise dite populaire et d’une information fiable présente à travers le Québec.

D’où la volonté exprimée par M. Péladeau de faire tout ce qu’il faut pour «sauver» TVA. Les coupes annoncées mettront toutefois à mal l’information régionale et la programmation générale.

Or, à moins de vivre dans une caverne, elles semblent malheureusement nécessaires, le temps d’une possible énième réinvention.

Le diagnostic de la maladie est amplement connu. Chute des revenus publicitaires au profit des puissantes multinationales du GAFAM. Réduction des profits en production télévisuelle.

Comme Néron qui joue du violon

À Ottawa, le CRTC s’est montré incapable d’innovation et d’une adaptation même minimale à ces nouvelles réalités. Le CRTC fait de plus en plus penser à Néron qui, pendant que Rome brûle, nous joue du violon.

À Québec, pour les médias électroniques, le réveil est également tardif. Et que dire de l’abandon graduel de la télévision québécoise par les jeunes générations?

À ce chapitre, pourtant capital pour l’avenir de la culture québécoise, si rien ne change, on n’ose à peine imaginer ce que les prochaines décennies pourraient nous réserver comme désert culturel.

Car sans renouvellement de ses auditoires de génération en génération, la télévision québécoise, jusqu’ici la plus foisonnante au Canada, qui sait ce qui nous attend à terme?

Partis de plus en plus nombreux vers le web, les Netflix, HBO et Apple TV de ce monde, les jeunes Québécois, francophones ou non, toutes origines confondues, sont déjà rendus «ailleurs».

Dans cet «ailleurs» culturel, parce qu’il devient hégémonique auprès des plus jeunes, on y parle anglais et on y réfléchit en Américains.

Qu’on ne s’y trompe pas. Cette tendance est loin d’être un signe d’ouverture sur le monde. Nous ne sommes plus dans les années 60, 70, 80 et 90.

Nous ne sommes plus à l’époque où l’on découvrait la planète en même temps qu’on se donnait une culture québécoise moderne et assumée.

Deux socles

On l’oublie maintenant, mais la richesse même de cette culture québécoise nouvelle née de la Révolution tranquille reposait en fait sur deux socles: le nôtre et celui du monde, dont nous faisions enfin partie.

Au XXIe siècle, si les jeunes générations et les prochaines continuent de délaisser la culture québécoise, dont sa télévision et ses médias, le premier socle finira par s’écrouler au profit de celui des GAFAM & Cie.

Les enseignants l’ont déjà compris. Ils ont été les premiers à voir leurs élèves de plus en plus nombreux à se détourner de la télé et des médias d’ici. Plus précisément, de la culture et de l’information de langue française.

Dans la crise actuelle, bien sûr qu’il faudrait des états généraux réunissant les médias, les décideurs politiques, les milieux culturels, d’information et d’affaires.

Mais il faudrait aussi, dans les écoles, cégeps et universités, replacer la culture de langue française, sous toutes ses formes, d’ici et d’ailleurs, au centre même de la vie scolaire et académique.

Sinon, dans deux ou trois générations, la culture québécoise risque de finir branchée sur un respirateur artificiel.