Marasme financier à Culture Shawinigan: pointé du doigt, Bryan Perro se défend

Pointé du doigt pour les sérieuses difficultés financières de Culture Shawinigan, l’organisme dont il est la directeur général et artistique depuis huit ans, l’auteur Bryan Perro affirme qu’il n’a rien à se reprocher.

«Je peux répondre à toutes les questions», a dit Perro, mardi matin, lors d’un bref entretien téléphonique avec Le Journal, avant de nous référer à une entrevue qu’il venait d’accorder à Radio-Canada Mauricie et durant laquelle il a martelé qu’il n’a rien à se reprocher.

Selon ce que rapporte le quotidien Le Nouvelliste, le conseil d’administration de Culture Shawinigan aimerait que le créateur d’Amos Daragon quitte la direction. On le tient responsable de déficits plus élevés que prévus, on questionne sa reddition de comptes en plus de déplorer des apparences de conflits d’intérêts parce que Perro s’est octroyé des contrats et en à donner à des membres de sa famille.

D’après les informations du Nouvelliste, les administrateurs de Culture Shawinigan anticipaient un déficit de 142 000$ en juin. Or, c’est plutôt un gouffre financier de 640 000$ qu’ils ont découvert à l’automne.

La situation préoccupe même le ministère de la Culture, qui a décidé de retenir 200 000$ sur une subvention de 317 000$ qu’il doit verser à l’organisme.

«Ça se replace»

À Radio-Canada, Bryan Perro a plaidé que ce n’est pas la première fois qu’il fait face à une situation financière difficile depuis qu’il dirige l’organisme. «Ça se remonte, ça se retravaille, ça se replace sur cinq ans», affirme-t-il.

Il a nié que le Festival du théâtre de rue, qui aurait déclaré des dépenses de 480 000$, ne disposait que d’un budget de 100 000$. «C’était plutôt 324 000$. On ne fait pas un événement comme ça avec 100 000$, voyons donc», a-t-il déclaré en riant.

Est-il encore l’homme de la situation? Présentement en vacances, Bryan Perro a indiqué au Journal qu’il entend se donner une «période de réflexion nécessaire» d’ici à son retour au travail, qu’il prévoyait avant la tenue du Salon du livre de Montréal.