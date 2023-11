MLS: un joueur furieux s’incruste dans le vestiaire des officiels

Un joueur peu satisfait de l’arbitrage durant le match de samedi opposant les Red Bulls de New York au FC Cincinnati aurait réussi à s’incruster dans le vestiaire des officiels avant d’en être expulsé «de force».

Le quotidien «Philadelphia Inquirer» a rapporté mardi que le défenseur de Cincinnati Matt Miazga serait l’athlète en question. Celui-ci sera suspendu pour le prochain tour éliminatoire, puisqu’il a reçu un troisième carton jaune en deux matchs dans les derniers instants de la rencontre.

Selon une déclaration de l’Association des arbitres de soccer professionnel (PSRA) sur X (anciennement Twitter), le joueur aurait eu un comportement «agressif et hostile» lorsqu’il s’est présenté dans la salle réservée aux arbitres. Il aurait été escorté par la sécurité du stade.

Or, le journal «Cincinnati Enquirer» a appris que les agents de sécurité n’ont pas été impliqués et que c’est plutôt un membre de l’équipe de communications du FC Cincinnati qui aurait fait bouger Miazga.

La PSRA a appelé la Major League Soccer (MLS) à réagir et le circuit Garber a fait savoir dans un communiqué qu’il était au courant de l’incident. «La sécurité des officiels de la PRO [la Professionnal Referee Organization] ne doit jamais être compromise et une enquête est en cours», a précisé la MLS.

Samedi à Harrison, Cincinnati a éliminé New York en deux matchs, au bout d’une longue séance de tirs au but. Miazga a marqué lors de sa tentative et a nargué les amateurs des Red Bulls en faisant un cœur avec ses mains, ce qui lui a valu ce carton jaune. L’international américain est d’ailleurs un ancien porte-couleurs de cette équipe.

Depuis, les partisans du FCC ont lancé une pétition afin de faire annuler le carton jaune de Miazga. En saison régulière, il en a écopé de neuf, soit le quatrième plus haut total en MLS.