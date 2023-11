Patinage de vitesse longue piste: des objectifs élevés pour Laurent Dubreuil à l’aube de la première Coupe du monde

Même s’il n’est pas à son meilleur niveau pour le moment, le vice-champion du monde Laurent Dubreuil n’est pas inquiet à l’aube du début de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.

La Coupe du monde débute jeudi avec une première étape à Obihiro au Japon. L’action se poursuivra à Pékin du 17 au 19 novembre. Après un arrêt en Espagne pour un camp d’entraînement, l’équipe canadienne complétera l’automne en Norvège et en Pologne les deux premières fins de semaine de décembre.

«Je suis conscient que je ne suis pas top, top, mais je ne suis pas inquiet, a résumé Dubreuil la veille de son départ pour le Japon, un pays qu’il adore. Je suis confiant que je vais reprendre la coche manquante à l’hiver. Je n’ai jamais gagné une médaille au Japon et en Chine chez les seniors et j’ai envie de rectifier le tir afin de me créer de bons souvenirs.»

«Je ne suis pas aussi rapide que je l’aurais souhaité, mais je ne suis pas loin, a poursuivi le médaillé d’argent sur 1000m aux Jeux olympiques de Pékin. Est-ce une mauvaise chose? À court terme, la réponse est oui parce que j’avais gagné six médailles l’automne dernier et j’occupais le premier rang au classement cumulatif sur 500m et 1000m. Par contre, j’étais moins bon à l’hiver.»

Ennuyé par une blessure à un genou avant de se pointer à Calgary pour les nationaux du 5 au 8 octobre, Dubreuil assure que tout est rentré dans l’ordre. «Je ressens de la douleur seulement lorsque je fais des squats lourds, a-t-il expliqué. Je fais 95% à l’entraînement de ce que je fais habituellement. Mon retour se déroule de façon progressive. Ça va de mieux en mieux et j’ai hâte de voir où je me situe comparativement aux meilleurs patineurs. J’ai regardé les sélections néerlandaises.»

Des objectifs très élevés

Blessure au genou ou pas, Dubreuil vise haut pour la prochaine saison. «L’objectif numéro un est de gagner l’or sur 500m au championnat mondial, a-t-il déclaré. J’aimerais aussi terminer au premier rang du classement cumulatif de la Coupe du monde. Je suis conscient qu’il s’agit d’objectifs très ambitieux, mais c’est de cette façon que je peux repousser mes limites.»

Présenté tous les deux ans, le championnat mondial sprint est de retour cette année et il est aussi dans la mire de Dubreuil. «Si je n’avais pas contracté la COVID-19 il y a deux ans, je l’aurais gagné. Cette année, c’est un peu irréaliste de penser que je peux gagner si Thomas Krol continue de rouler comme ça. Une médaille serait déjà une bonne réussite. C’est un des titres que je n’ai jamais gagnés. Dans deux ans, je serai vieux et c’est possiblement la dernière année où je peux aspirer à une médaille.»

Ces objectifs élevés lui servent de motivation. «Je suis satisfait de ma carrière, mais je veux me surpasser encore assez pour gagner des médailles, a raconté Dubreuil. J’ai envie de gagner des médailles et ce n’est pas un besoin pour être heureux. J’ai eu une super belle carrière et je n’ai rien à prouver. Je ne suis pas une légende de mon sport, mais je suis un des bons patineurs de mon époque. Il y a dix ans, je n’aurais pas pu espérer mieux.»