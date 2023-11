Plongeon: une complicité toujours palpable entre Meaghan Benfeito et Roseline Filion

Ensemble, elles ont gagné deux médailles de bronze aux Olympiques à la plateforme synchronisée de 10 mètres, en plus d’être vice-championnes du monde à deux reprises. Mais ce qui a marqué l’imaginaire collectif, c’est leur sourire contagieux.

Et cette joie de vivre, Roseline Filion et Meaghan Benfeito ne l’ont pas perdu, même si elles ont pris leur retraite sportive, il y a sept ans pour la première et à peine 19 mois pour la seconde.

«On a ri du début à la fin. C’était la clé de notre succès, a assuré Benfeito, qui portait une chaîne ornée des anneaux olympiques lors du gala d’intronisation au Panthéon des sports du Québec, lundi. On est reconnue pour avoir du fun.»

Cette complicité que les Québécois ont vu grandir depuis que le duo avait fait écarquiller bien des yeux en décrochant le bronze aux Championnats du monde de la FINA, en 2005, à Montréal, était encore bien visible lundi soir.

«C’est automatique! On se voit beaucoup moins qu’avant, mais quand on se retrouve, il y a un petit quelque chose qui fait en sorte qu’on redevient deux gamines», a mentionné Filion, qui travaille au service des sports de Radio-Canada.

Preuve que les deux plongeuses sont toujours connectées : sans se consulter, elles sont arrivées au Club de golf métropolitain Anjou vêtues de marine.

«Ce n’était pas prévu! a précisé Filion. On a la même couleur de la tête au pied et ça arrivait souvent avant, parce qu’on passait tellement de temps ensemble. On est comme deux personnes en une.»

PHOTO D'ARCHIVES, DIDIER DEBUSSCHERE

Honneur en double

Ce n’est donc pas une surprise si elles ont été admises au Temple québécois de la renommée en tant que duo, même si elles ont aussi connu de belles carrières séparément. Benfeito a notamment grimpé sur la troisième marche du podium aux Jeux de Rio, en 2016, à la plateforme individuelle, en plus de finir quatrième à Tokyo, en 2021, au synchro 10m en compagnie de Caeli McKay.

«C’est encore plus significatif. Je ne serais pas ici sans Meaghan», a lancé Filion.

«Je ne serais pas là sans elle», a répliqué sans attendre sa comparse de 34 ans, aujourd’hui entraîneuse dans un gym de crossfit.

«C’était inévitable et impensable de vivre cette soirée séparément», a renchéri la Lavalloise de 36 ans.

Photo d'archives, REUTERS

Une plongeuse à surveiller

La sympathique paire a fait vibrer le pays, même au milieu de la nuit. Après les Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Émilie Heymans, Alexandre Despatie, Jennifer Abel, Filion et Benfeito, qui fera rayonner la province à l’international?

Selon les deux dernières, il s’agit sans contredit de Pamela Ware.

«Elle a eu une année extrêmement difficile en 2021, notamment à Tokyo, mais elle a rebondi, a expliqué Benfeito. C’est absolument incroyable. Elle a l’air bien, elle a l’air heureuse. [...] Il y en a quelques-uns qui sont là, mais Pamela sera à surveiller [aux Jeux de] Paris [l’été prochain].»

L’athlète de 30 ans avait complètement raté un plongeon aux derniers Olympiques, se laissant tomber les pieds en premier dans l’eau après un mauvais saut d’appel. Elle avait ainsi vu ses chances d’atteindre la finale partir en fumée.

«Ça va valoir la peine de se lever dans la nuit pour la voir, a indiqué Filion. Elle a tellement changé, elle est plus motivée que jamais, elle a repris confiance en elle.»

«Elle sourit! C’est ça le secret», a lancé Benfeito.

Photo d'archives, AFP

Cachées dans les escaliers

On en revient toujours au sourire avec ces deux-là.

«Ce qu’on se souvient, ce n’est pas nécessairement les performances en tant que telles, mais c’est le fun qu’on avait, cachées dans les escaliers avant de plonger. Toutes les niaiseries qu’on se disait...», a laissé tomber Filion.

Mais impossible de savoir quels genres de «niaiseries» il s’agissait.

«Ce qui se passait dans les escaliers, reste dans les escaliers!» ont chanté en chœur les deux filles, en éclatant de rire.