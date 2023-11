Première visite à Québec depuis l’échange: un match spécial pour William Rousseau

La date du 8 novembre avait été encerclée dans le calendrier du gardien William Rousseau. Après trois saisons passées dans l’uniforme des Remparts de Québec, à être adulé par la foule du Centre Vidéotron, il y sera de retour dans le camp adverse, mercredi soir, dans le but d’y jouer les trouble-fêtes.

«C’est sûr qu’en début d’année, quand j’ai regardé le calendrier, j’ai tout de suite remarqué ce match-là. Je vois ça comme un bon défi pour moi. Je vais vouloir aller battre mon ancienne équipe.»

S’il veut la battre, c’est parce qu’il n’y a pas d’amis sur la patinoire. À l’extérieur, c’est tout autre et l’édition 2022-2023 des Remparts de Québec est demeurée en contact étroit depuis les conquêtes du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial, et ce, même si la majorité de ses membres ont pris des chemins différents.

«Patrick [Roy] nous le disait souvent l’an dernier, mais une équipe championne est liée pour la vie. C’est notre cas et on s’écrit encore beaucoup et on s’envoie des affaires que les gars font dans leurs ligues respectives. J’ai aussi hâte de revoir les gars qui sont encore à Québec et qui sont des amis proches», admet-il, en nommant entre autres Mikaël Huchette, Charles Savoie, Kassim Gaudet et Quentin Miller.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Un mentor

Dans le cas de Miller, d’ailleurs, Rousseau continue de suivre son parcours et pas juste sur la patinoire.

«J’écoute sa musique de temps en temps et je lui envoie mes commentaires!» lance-t-il.

Pour Miller, il s’agira aussi d’un match spécial face à celui qui aura en quelque sorte été son mentor lors de sa première saison dans la LHJMQ, l’an dernier.

«C’est un gars très technique et organisé dans son jeu et je me suis beaucoup inspiré de lui, a reconnu le choix du Canadien de Montréal. J’ai beaucoup appris de son expérience, de comment il se préparait. Ç’a été un bon mentor et, maintenant, de jouer contre lui, ça va être le fun.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

Nouveau défi

Échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda, quelques jours seulement après la conquête de la Coupe Memorial, le gardien de 20 ans a entamé un tout nouveau chapitre de sa carrière dans la LHJMQ lorsqu’il a été troqué à la formation abitibienne.

Cette transaction faisait partie des quelques mouvements d’importance réalisés par le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, dans le but de faire de l’équipe une aspirante aux grands honneurs. Ce dernier avait aussi acquis le défenseur Jérémy Langlois des Remparts.

Photo courtoisie Jean Lapointe / Huskies de Rouyn-Noranda

Après des débuts quelque peu chancelants, les Huskies sont sur une lancée depuis quelques semaines et viennent au quatrième rang du classement général de la LHJMQ avec une fiche de 10-3-4.

«On débloque en ce moment. On a une bonne chimie hors glace et on est en train de développer celle sur la glace. [...] On a commencé un peu mollo et on a réalisé qu’on n’avait pas assez de talent pour laisser notre éthique de travail de côté. Ça s’est replacé depuis.»

Un contrat en vue

En débarquant à Rouyn-Noranda, Rousseau a aussi vu une opportunité en or de continuer à démontrer son savoir-faire aux formations de la LNH dans le but d’obtenir un contrat professionnel.

Jamais repêché, il a été invité à participer au tournoi des recrues avec les Bruins de Boston en début de saison, où il croit avoir réussi à laisser sa marque.

«Je suis arrivé là en tant que joueur invité et je n’avais donc pas vraiment de place à l’erreur. Personne ne me connaissait et je devais me faire un nom. Lors du premier match, on a gagné 5-2 et je pense que j’ai réussi à ouvrir des yeux et pas seulement des Bruins, mais des autres organisations présentes. J’ai eu de super bons commentaires de l’entraîneur des gardiens des Bruins [Bob Essensa] et j’ai ramené des petites affaires sur lesquelles travailler cette année.»

Jusqu’à présent, les choses vont bien pour lui. En 11 départs, il présente un dossier honnête de six victoires et cinq défaites, mais une moyenne de buts alloués de 2,13 (troisième dans la ligue) et un pourcentage d’arrêts de 0,938 (premier).