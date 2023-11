Qc Scoop perd son fournisseur web après une autre controverse

Le site à potins Qc Scoop est lié à une autre controverse qui lui coûte aujourd'hui son contrat avec son fournisseur web, l’agence H&L média.

Ce n’est pas la chanteuse Alicia Moffet qui est concernée cette fois par ce nouveau rebondissement. C’est plutôt la finaliste de La Voix Rafaëlle Roy, révélée durant la saison diffusée en 2019 à TVA, qui affirme que son intimité a été violée lors d’un récent séjour à l’hôpital.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Qc Scoop, qui s’est fait un nom durant le voyage en avion controversé d’influenceurs à Tulum, a en effet rapporté que Rafaëlle Roy avait été aperçue sous escorte policière dans le corridor d’un centre hospitalier. On ajoutait qu’elle ne semblait pas à jeun. Des photos prises par un témoin anonyme ont été acheminées à Qc Scoop, qui a fait un article sans obtenir de commentaires de la principale intéressée.

Or, Rafaëlle Roy a répliqué sur Instagram qu'elle était en présence de policiers parce qu'elle avait demandé de l'aide. Elle dit «souffrir en silence depuis trop longtemps» et affirme qu'elle «avai[t] besoin de secours à ce moment-là». Elle a précisé qu'elle n'avait rien consommé.

Plusieurs personnalités publiques ont témoigné leur affection et leur soutien à Rafaëlle Roy. C'est le cas notamment de Simon Boulerice, Véronique Cloutier, Olivier Dion, Marie-Lyne Joncas, Alicia Moffet, et Krystel Mongeau. Véronique Cloutier a écrit: «Combien de vies abîmées, combien de familles brisées ça va prendre?»

Une relation d'affaires terminée

Le président H&L média, Marc Ouimet, a refusé de répondre aux questions de l’Agence QMI, mardi, nous référant à un communiqué publié plus tôt par son entreprise.

Dans celui-ci, H&L média dit se retirer comme fournisseur et partenaire d’affaires de Qc Scoop.

«À la suite de plusieurs publications publiées par Qc Scoop dans le passé, incluant celle d’hier, H&L Média inc. a pris la décision qu'il était maintenant temps de mettre un terme à sa relation d’affaires avec Qc Scoop, et donc de fermer sa version du site qcscoop.com. H&L Média inc. est une agence fournissant des services web clé en main à des clients afin qu'ils puissent gérer leur(s) site(s) web avec leur propre contenu et monétiser ce dernier. [...] La résiliation définitive de notre entente avec Qc Scoop reflète notre engagement continu envers nos valeurs fondamentales», a écrit l’entreprise.

Pas de réponse chez Qc Scoop

Qc Scoop n'a pas non plus répondu à la demande d'entrevue de l'Agence QMI, notamment via son fondateur Simon Waddell, mais le site a tenté de rétropédaler après avoir semé la controverse en s'excusant à Rafaëlle Roy.

«Suite à notre dernier article parru [sic] sur Rafaëlle Roy, nous voulons prendre 2 minutes pour lui faire des excuses publiques à elle et à son entourage. La ligne entre ce qui mérite ou non d'être mis en ligne est parfois très mince, mais cette fois-ci c'était de trop. Nous ne sommes pas parfait [sic], et ceci en est la preuve», a-t-on écrit sur Instagram.

Une pétition a par ailleurs été lancée pour exiger la fermeture de Qc Sccop. Elle avait été signée par près de 10 700, mardi après-midi.

Si vous avez besoin d'aide, des ressources sont là pour vous écouter: le service est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 5, au bout du fil: 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).