Quand la mémoire de la Shoah est effacée pour ne pas déplaire à la diversité

Il s’agit d’une histoire allemande, mais qui pourrait se passer n’importe où en Occident.

En Allemagne, donc, une garderie nommée en l’honneur d’Anne Frank, la célèbre jeune fille juive exterminée par les nazis en 1945, au moment de la Seconde Guerre mondiale, veut se «débaptiser».

La raison: Le Figaro nous apprend que la référence à la jeune martyre heurtait les jeunes issus de la «diversité», principalement les jeunes musulmans, et leurs familles, qui réclament un nom d’école plus adapté à leurs progénitures. Ces dernières arrivent dans un pays, et lui demandent de s’adapter à leur identité, plutôt que de s’y intégrer.

Histoire

Autrement dit, pour ne pas offenser la diversité, les dirigeants de cette garderie ont cru nécessaire d’effacer le souvenir de la Shoah. On y verra le point culminant de l’Holocauste: non seulement les Juifs ont connu un génocide, mais on juge aujourd’hui inconvenant de le rappeler, car cela embête les nouveaux habitants du continent.

Certains diront qu’il s’agit d’un événement isolé.

Ils se trompent.

En France, depuis le début des années 2000, il n’est plus possible d’enseigner la Shoah dans certaines écoles islamisées, situées dans les banlieues transformées par l’immigration.

Car trop souvent, l’Holocauste était nié. Ou pire encore, certains ricanaient en se demandant pourquoi Hitler n’avait pas fini le travail.

Derrière cela se trouve une falsification de l’histoire.

On cherche à faire croire aux musulmans qu’ils seraient les nouveaux juifs de notre temps, et que l’islamophobie aurait succédé à l’antisémitisme comme névrose identitaire du monde occidental.

Holocauste

Dès lors, pourquoi honorer la mémoire juive, d’autant plus que l’islamo-gauchisme accuse les Israéliens d’infliger aux Palestiniens ce que les Allemands ont fait subir aux Juifs?

Autrement dit, les Juifs doivent s’effacer. Leur souvenir est devenu encombrant. Comme si on voulait les faire disparaître une deuxième fois.