Quinn Kennedy prend son envol avec l’Océanic

RIMOUSKI - Choix de première ronde en 2022, 4e au total, l’attaquant de 17 ans Quinn Kennedy est en train de prendre son envol avec l’Océanic, lui qui vient d’être sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la semaine dans la LHJMQ avec une récolte de trois buts et autant de passes pour six points en deux matchs.

Très peu utilisé l’an dernier par Serge Beausoleil à 16 ans, Kennedy avait quelque peu déçu avec deux et cinq points en 41 parties. Cette saison, il a déjà sept buts et 18 points en 18 rencontres. Il est sur une séquence de six matchs de suite avec au moins un point au cours de laquelle il a amassé 15 points.

« J’ai eu un lent départ, mais ça va très bien depuis quelques semaines. L’an dernier, à 16 ans, c’était vraiment difficile pour moi. Je joue avec plus de confiance cette année. Je sais que je peux jouer avec les meilleurs joueurs et que je peux produire. Ça aide de jouer avec Alexandre Blais et Jacob Mathieu. Blais a beaucoup d’habiletés et Mathieu gagne ses batailles et il travaille très fort », a commenté le numéro 88.

Devant parents et amis

Originaire de Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, Kennedy jouait devant parents et amis en fin de semaine dernière. « Je voulais bien faire et cela a bien été. J’étais un peu nerveux, mais quand le match a commencé, je me suis senti à l'aise. C’était le fun de jouer là-bas ».

Plus de confiance

L’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault, estime que la confiance est la clé du succès pour Kennedy. « Il était toujours parmi les meilleurs lors des entraînements. Il devait juste prendre confiance en ses moyens pour que ça se transporte dans les matchs. Il est arrivé au camp en forme et avec beaucoup de bonnes intentions, mais quand tu n’as jamais eu de succès dans une ligue, il faut que tu en obtiennes pour commencer à y croire. En début de saison, il était très sévère envers lui-même dans sa façon d’évaluer ses performances. Nous avons eu de bonnes conversations avec lui, mais tout le mérite lui revient », a-t-il analysé.

Les Voltigeurs s’amènent à Rimouski

L’Océanic recevra les Voltigeurs de Drummondville mercredi soir à Rimouski. Vincent Filion retrouvera son filet, malgré le jeu blanc obtenu par le jeune Cédric Massé dimanche au Cap-Breton. Le défenseur Charles Côté n’est pas encore apte à revenir au jeu à la suite d’une commotion cérébrale subie le 27 octobre. Absent depuis le 15 octobre, Maxim Coursol a commencé à s’entraîner sans contact avec ses coéquipiers. On parlait d’une absence de quatre à six semaines dans son cas.

Alexandre Blais tentera de pousser à neuf sa séquence de matchs avec au moins un point et à huit celle avec au moins deux points. Il s’est hissé au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 27 points.