Sondage Léger/«Le Journal»: ce qui distingue les habitants de Québec de ceux de Montréal

Les Montréalais n’ont pas à craindre une vague de déménagements des gens de Québec vers la métropole si on se fie à un récent sondage qui expose à quel point les résidents des deux villes n'ont pas les mêmes inquiétudes.

«C’est Québec always, Québec forever, alors que les Montréalais restent ouverts à déménager», résume Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger.

À peine 6% des résidents de Québec vivraient à Montréal, tandis que plus du quart des Montréalais n’hésiteraient pas à quitter leur ville pour la capitale, selon le nouveau sondage mené par la firme et Le Journal à la fin octobre.

«C’est une grande différence, mais je suis surprise que ce ne soit pas encore plus», commente Danielle Pilette, professeure de l'UQAM spécialisée en gestion municipale.

Elle explique que Montréal sert de «portes tournantes» dans la province: environ 20 000 résidents quittent chaque année pour être remplacés par de nouvelles personnes.

Priorités

Sondés sur leur satisfaction par rapport à l’administration Plante, moins d’un cinquième des Montréalais sont «très satisfaits» du travail de la mairesse, alors qu’un quart des résidents de la capitale le sont du maire Bruno Marchand.

Une donnée qui n’étonne pas Christian Bourque, puisque les Montréalais tendent à être plus critiques envers leur maire que les gens de Québec depuis la fin du mandat du maire Jean Drapeau, en 1986.

«À Montréal, il y a moins de consensus social parce que la population est plus hétérogène. À l’époque du maire Drapeau, la population était plus consensuelle qu’aujourd’hui», abonde Danielle Pilette.

Elle note que la santé et les finances de la ville préoccupent davantage les gens de Québec que les Montréalais, dont une plus grande part sont des locataires, moins préoccupés par leur compte de taxes.

Il reste qu’ils sont nombreux à penser qu’ils n’en ont pas pour leur argent: 57% ne sont pas satisfaits des services reçus par rapport au niveau de taxes, contre moins de la moitié des gens de la capitale.

Soif de transport

Si, à Québec, le projet de tramway est loin de faire l’unanimité avec 36% d’appuis, les Montréalais ont soif de transport collectif.

Le prolongement de la ligne bleue du métro vers Anjou et du Réseau express métropolitain (REM) dans le nord et l’Est de l’Île fait consensus, avec respectivement 81% et 74% des répondants qui se disent d’accord avec ces projets.

«Il y a une forte congestion et les citoyens comprennent qu’ils ont besoin d’une alternative réelle», croit l’expert en planification des transports Pierre Barrieau.

Il rappelle que ces projets sont dans les cartons depuis des décennies et reconnus comme étant nécessaires.