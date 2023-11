Sondage Léger/«Le Journal»: l’accès à l’habitation est la «priorité nationale» des électeurs

La peur de ne plus avoir de toit a dépassé la peur de rester pris dans le trafic, révèle un sondage Léger/Le Journal qui place l’accès à l’habitation comme priorité des électeurs, tant à Montréal qu’à Québec.

«C’est un enjeu qui touche les gens de façons différentes, mais qui touche tout le monde», dit Christian Bourque, vice-président exécutif pour la firme Léger.

Les résidents de Montréal et de Québec ont été sondés à la fin octobre sur leur appréciation du travail de la mairesse Valérie Plante ou du maire Bruno Marchand, maintenant qu'ils en sont à la moitié de leur mandat.

Plus de la moitié des répondants (55%) ont affirmé souhaiter un changement à la mairie de la métropole.

Que les gens veuillent du changement n'étonne pas Christian Bourque, les électeurs montréalais ayant historiquement tendance à être sévères avec leurs maires. Ce qui a attiré son attention, c'est plutôt l'apparition d'enjeux qui n'auraient pas trôné au sommet des priorités avant la pandémie.

Dans les deux grandes villes, l’accès à l’habitation arrive en première place.

Cet enjeu préoccupe près de la moitié des électeurs, puisque 48% ou 49% des répondants l’ont inscrit dans leur top 3.

À Montréal, plus d’un répondant sur quatre (28%) en fait même sa priorité la plus importante.

Comme à Toronto et Vancouver

Traditionnellement, les priorités municipales des électeurs tournent autour des sujets comme la fluidité de la circulation, l’entretien des rues ou le niveau de taxation. Force est de constater que la crise du logement est maintenant plus préoccupante que ces enjeux.

«C’est une priorité qui existait dans les années 2010 à Toronto et à Vancouver. Maintenant, c’est devenu un enjeu québécois, au sens large du terme», observe Christian Bourque.

Si les gens ne sont pas inquiets pour eux-mêmes, ils le sont pour leurs enfants ou leurs parents, illustrent plusieurs intervenants interrogés.

Certains locataires peuvent être inquiets de ne pas se trouver de nouveau logement si jamais ils font l’objet d’une rénoviction, tandis que d’autres peuvent se plaindre de payer trop cher leur loyer ou leur hypothèque.

«Entendons la population. N’attendons pas que les loyers montent à 4000$ et que les campements [de sans-abri] grossissent», lance Véronique Laflamme du Front d’action populaire en réaménagement urbain.

Or, les maires dépendent beaucoup du provincial et du fédéral dans ce dossier. Le gouvernement Legault a tardé à reconnaître l’ampleur de la crise du logement tandis que le gouvernement Trudeau éparpille des sommes sans que personne ne mette en place de «plan structurant», note Mme Laflamme.

Itinérance en 2e place

À Montréal, l’aide aux personnes itinérantes arrive en deuxième place, avec 35% des résidents qui l’ont nommée dans leurs priorités.

Pour Michèle Chappaz, directrice du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal, les deux sujets sont étroitement liés.

À force de voir des travailleurs se retrouver à la rue, faute de logement, les gens réalisent à quel point les préjugés qu’ils avaient envers les itinérants étaient erronés, remarque-t-elle.

Le dénombrement de 2022 a d’ailleurs révélé que plus de 10 000 personnes vivent en situation d’itinérance au Québec, une hausse de 44% par rapport à 2018.

Méthodologie: sondage web mené du 19 au 26 octobre 2023 auprès de 500 résidents de la ville de Québec et de 500 autres de la ville de Montréal. Les résultats ont été pondérés afin d’assurer un échantillon représentatif de chaque population. Bien qu’il s’agisse d’un panel, un échantillon probabiliste de 500 répondants aurait une marge d’erreur de plus ou moins 4,4%, et ce, 19 fois sur 20.

