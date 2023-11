Taxes municipales à Québec: une hausse de moins de 5,5% serait «un cadeau» aux citoyens, selon le maire Bruno Marchand

Dans ce contexte économique « fou », une hausse des taxes municipales inférieure à 5,5% devrait être considérée comme « un cadeau » par les citoyens, a affirmé Bruno Marchand sans dévoiler son jeu.

• À lire aussi: Tramway de Québec: la balle est dans le camp du gouvernement, dit Marchand

• À lire aussi: Marchand affirme que le fédéral «souscrit» à son plan B pour le tramway

« Tout ce qui est en bas de 5,5% est un cadeau aux citoyens », a laissé tomber le maire de Québec lorsqu’il a été interrogé sur les hausses moyennes projetées de taxes municipales dans le budget municipal de 2024.

Évoquant l’inflation galopante, M. Marchand a répété que « tout coûte plus cher » pour les citoyens, mais aussi pour la Ville.

Le maire a dit qu’il « travaille fort pour réduire le plus possible la hausse du compte de taxes. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui que ça va respecter de ne pas dépasser le 2,5%. On a un contexte qui est fou économiquement ».

Le budget de la Ville de Québec doit être déposé au début décembre.