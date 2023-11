Transport: Bruno Marchand mise sur le tramway pour réduire la congestion

Devant le retour de la congestion sur le réseau municipal et sur les autoroutes à Québec, le maire Marchand est plus que jamais convaincu qu’il faut investir dans le transport collectif structurant plutôt que l’élargissement des autoroutes.

Bruno Marchand réagissait au reportage du Journal qui confirmait que la congestion est de retour sur les routes de la capitale.

Sur le réseau municipal, les niveaux prépandémiques sont atteints et même dépassés et on a une nouvelle heure de pointe, le midi.

Sur les autoroutes, dont Henri-IV, qui vient d’être élargie au coût de 300 millions $, les bouchons surviennent fréquemment. Même chose à l’approche de Robert-Bourassa.

«Les faits ont la tête dure»

«Après 300 millions $, on est rendus encore à capacité, il y a encore du temps d’attente et les bouchons sont là. On le sait, les faits sont là. Malheureusement, les faits ont la tête dure», a commenté M. Marchand, donnant l’exemple de mégapoles comme Los Angeles dont les autoroutes comptent de nombreuses voies, toujours congestionnées.

Le maire est persuadé que la solution passe par le transport collectif structurant. Pas pour forcer les gens à le prendre, mais pour donner des options à ceux qui en ont besoin, afin de libérer de la place sur les routes, dit-il. «Si on veut rendre fluide la circulation pour les gens qui ont leur auto, leur camion, il faut offrir des transports collectifs.»

À Québec, «plusieurs rapports et plusieurs expertises indépendantes» ont conclu que le tramway représentait l’option à privilégier, rappelle-t-il.

Le «bon moyen»

«Je pense encore que c’est le bon moyen. Et je pense encore que quand on voit de la congestion comme on en voit, qu’on pourrait bien se dire qu’on va rajouter un autre 400 millions $ pour élargir Henri-IV, mais on va se retrouver avec le même problème. Il faut offrir des alternatives aux gens et ces alternatives, le transport collectif en fait partie.»

En ville, malgré le télétravail, les gens ne se déplacent pas moins, et c’est normal de vouloir accéder aux services de Québec constate-t-il. «Mon travail, c’est de dire: “Je vais continuer de vous donner accès”.»

Il mise donc sur une vision à long terme, pour trouver aujourd’hui les solutions pour anticiper les problèmes de demain.

Bruno Marchand rappelle que les prévisions entrevoient 100 000 déplacements de plus par jour sur le territoire de Québec à l’horizon 2041.