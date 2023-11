Un faux chantier passe totalement inaperçu à Montréal

Juste avec des cônes orange et des bollards, une veste réfléchissante et un Ford F-350, un Montréalais a pu scier du béton et jouer du marteau piqueur sur le trottoir de l’avenue Fairmount pendant une heure de dîner sans éveiller les soupçons le temps d’installer une plaque commémorative.

On a tellement l’habitude des travaux à Montréal que rien n’est moins suspect qu’un chantier où la machinerie fait un bruit assourdissant. Loin de susciter la méfiance, ce chantier évidemment illégal est la création du militant Marc-Boris St-Maurice.

«Quelques jours à l’avance, je suis venu installer des pancartes d’interdiction de stationnement et des cônes qui annonçaient des travaux sur le trottoir», m’explique-t-il. «J’ai aussi demandé à un ami d’être là en habit de construction juste pour rester debout les bras croisés à me regarder travailler pour rajouter du réalisme à mon chantier. »

Louis-Philippe Messier

De 12h30 à 13h15 le mercredi 1er novembre dernier, M. St-Maurice, l’ancien bassiste du groupe punk Grimskunk qui s’est fait connaître comme le président fondateur du Bloc Pot, a fait un boucan afin d’installer une plaque de bronze sur laquelle est écrit «En mémoire des travailleuses du sexe assassinées» devant le commerce Fairmount Bagel.

Écoutez l'entrevue avec Marc-Boris St-Maurice, le militant derrière ce faux chantier, via QUB radio :

En plus de se moquer du trop grand nombre de chantiers qui exaspère dans la métropole, sa supercherie visait à commémorer la date du 5 novembre 2021, où une jeune prostituée de 25 ans (dont la famille demande aux journalistes de taire l’identité) a été assassinée à coups de machette vraisemblablement par l’héritier de Fairmount Bagel, Daniel Shlafman, dont le corps a été retrouvé dans le même appartement près du commerce.

Selon le rapport du coroner, le meurtrier s’est suicidé après son crime.

Bref, M. St-Maurice m’a donc averti quelques semaines avant son coup, qu’il prépare depuis le printemps dernier.

Non seulement il a payé la plaque plus de 1000$, me dit-il, mais il a dû préalablement apprendre à manier la meuleuse et le marteau piqueur.

Je suis allé l’observer pendant son chantier et, franchement, personne ne se méfiait. La seule chose louche, c’était la présence d’un gars en train de prendre trop de photos (moi).

Après avoir déposé la plaque dans son alcôve bétonnée sur une couche de colle industrielle, M. St-Maurice a fixé une petite planche de bois par-dessus pendant quelques jours, le temps que ça prenne, ainsi que deux bollards qui n’ont bien sûr pas éveillé les soupçons.