Un incontournable!

Photo fournie par Medway

Le Centre Durocher tiendra demain soir, mercredi, à compter de 17 h 30, son 49e Cocktail-bénéfice au profit des enfants de la Basse-Ville de Québec. Présenté sous la présidence d’honneur de Yan Boudreau (photo), président fondateur de Medway, l’événement, sous forme de cocktail dînatoire, se tiendra dans les locaux du centre situés au 680, rue Raoul-Jobin à Québec. Les profits aideront le Centre Durocher à mener sa mission d’éducation auprès des enfants provenant de milieux moins favorisés en leur donnant accès à des services éducatifs, préventifs et récréatifs pour leur permettre de grandir dans un environnement qui peut leur offrir un milieu de vie sécuritaire et inclusif. Réservez dès maintenant vos places en vous inscrivant en ligne sur cocktail.centredurocher.org

Collecte réussie

Photo fournie par La Collecte verte

La 23e Collecte Verte, organisée dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), a été un franc succès. Présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, l’événement bis-annuel récupérait gratuitement le matériel électrique, informatique ou électronique désuet. Ce sont près de 1300 personnes qui ont bravé avec le sourire aux lèvres la pluie de dimanche afin de recycler leurs appareils électriques, informatiques et électroniques désuets et détourner de l’enfouissement environ 7,6 tonnes de matériel nocif pour l’environnement. La Collecte Verte a prouvé que les citoyens sont de plus en plus conscientisés à la problématique environnementale. 1-800-GOT-JUNK ? Québec-Lévis, fondateur de la Collecte Verte, a assuré encore une fois le bon déroulement de l’événement. Sur la photo, de gauche à droite : Mireille Guay, Mélanie Pilote et Jean-Yves Parent, administrateurs à la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.

Mon calendrier préféré

Photo fournie par SHQ

Depuis 1982, la Société historique de Québec publie son calendrier Vues anciennes de Québec qui présente l’histoire de la ville de Québec au quotidien. Les éphémérides et les textes qu’on y trouve rappellent les événements historiques qui ont jalonné notre histoire locale, régionale, nationale et, dans certains cas, internationale. Chaque calendrier comprend plusieurs éphémérides, ainsi qu’une quinzaine d’illustrations documentées. Au fil des ans, cette collection est devenue une précieuse source de renseignements sur l’histoire de la ville de Québec et de sa région. Le calendrier 2024 Vues anciennes de Québec est en vente auprès de la Société, au prix de 12,95 $, par commande téléphonique (418-694-1020 #1256) ou par courriel. Pour la liste des points de vente : societehistoriquedequebec.qc.ca/calendrier/

Un projet à la fois

Photo fournie par Hectare

Hectare construction, entrepreneur spécialisé dans la réalisation de systèmes de structures composites alliant le béton préfabriqué et l’acier, vient de signer une entente d’exclusivité pour le Québec avec le géant canadien Stubbe’s. Ainsi, les clients d’Hectare construction, entreprise basée à Québec, pourront désormais bénéficier de la qualité du béton préfabriqué de Stubbe’s, l’un des plus gros joueurs canadiens dans le domaine. Parmi les premiers au Québec à utiliser les structures de béton préfabriqué, Hectare construction croit fermement qu’il s’agit d’une nouvelle ère pour la construction de projets multiétages au Québec, et ce, un projet à la fois. Sur la photo de gauche à droite : Sébastien Boucher (associé), Hugues Michaud (associé) et Jean-Simon Généreux (directeur de la construction).

Anniversaires

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Lorde (photo), auteure-compositrice-interprète et productrice néo-zélandaise, 27 ans... Pascal Leclaire, ex-gardien de but de la LNH (Ottawa) et analyste à TVA Sports, 41 ans... David Guetta, DJ français, auteur-compositeur, producteur de disques et remixeur, 56 ans... Franck Dubosc, humoriste et acteur français, 60 ans... Agnès Maltais, ex-députée de Taschereau, PQ, 67 ans... Murray Wilson, joueur de la LNH (1972-79) avec le Canadien de 1972 à 1978, 72 ans... Joni Mitchell, chanteuse canadienne et peintre, 80 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 7 novembre 2018 : Gratien Paquet (photo), 77 ans, fondateur du Groupe Paquet sur la Rive-Sud de Québec... 2021 : Hélène Charbonneau, 92 ans, bibliothécaire québécoise spécialiste en littérature pour la jeunesse... 2018 : Bob Naegele fils, 78 ans, l’un des instigateurs du retour du hockey de la LNH au Minnesota en l’an 2000... 2016 : Leonard Cohen, 82 ans, poète légendaire montréalais... 2015 : Steve Fiset, 68 ans, ex-chanteur et comédien québécois... 2014 : Françoise Graton, 84 ans, comédienne québécoise... 2011 : Joe Frazier, 67 ans, ancien champion mondial des poids lourds (boxe)... 2010 : Roger Doyon, 67 ans, figure communautaire en Beauce... 2010 : Richard Chabot, 53 ans, militant de la cause des personnes handicapées (région de Québec)... 1980 : Steve McQueen, 50 ans, acteur américain.