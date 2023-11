Valérie Plante, cessez de vous cacher

Les deux mains dans le plat de bonbons. Encore une fois, des cadres pris en flagrant délit de manque de jugement, de manque de considération et de manque de respect pour les Montréalais.

Ça voyage, ça se bourre la face dans les restaurants, ça s’achète des écrans, des écouteurs, des cadeaux sans aucune gêne, avec la carte de crédit des Montréalais.

Hier, on a vu Dominique Ollivier sortir publiquement sur plusieurs plateaux pour défendre son intégrité et justifier ses choix de dépenses. Elle semble ébranlée par le scandale qu’elle refusait de reconnaître il y a à peine quelques jours. Mais était-elle ébranlée parce qu’elle a constaté qu’elle a manqué de jugement? Non, elle est ébranlée parce qu’elle s’est fait prendre.

Elle tentait de nous expliquer les raisons pour lesquelles les relations internationales étaient si importantes pour l’office de consultation qu’elle présidait et à quel point un voyage de 23 jours sur notre dos au Mozambique était vital et nécessaire! C’est vraiment aller loin pour consulter et apprendre à consulter.

La grande majorité des Montréalais ne connaissait même pas l’existence de cet obscur organe de consultation qui échappe à toute vérification, à toute imputabilité et visiblement aux règles élémentaires de responsabilité.

Les explications sont tellement absurdes qu’elles deviennent insultantes. Et pour ajouter l’insulte à l’injure, le silence assourdissant de l’actuelle présidente de l’office et celui de la mairesse Plante devant cette orgie de dépenses, c’est nous faire un doigt d’honneur.

Alors qu’on annonçait hier que les voyages allaient désormais être suspendus, le très sympathique secrétaire général de l’office, celui qui a partagé des plateaux d’huîtres avec Mme Ollivier à Paris sur notre dos, était au Brésil. Double doigt d’honneur.

Mme Plante, n’êtes vous pas choquée? N’êtes vous pas gênée? N’êtes-vous pas insultée comme nous le sommes?

Cessez de vous cacher et faites face à la musique. Arrêtez de défendre ceux et celles qui dépensent notre argent sans explications, sans justifications avec arrogance et mépris. Chaque jour qui passe sans intervention vous rend complice silencieuse aux yeux des Montréalais.