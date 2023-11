Voici les cinq meilleurs anciens Canadiens du début de saison

La saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’est vieille que d’environ un mois, mais toutes les équipes du circuit ont déjà disputé un minimum de 10 rencontres.

Du lot, certaines déçoivent et d’autres surprennent. C’est autant vrai pour les formations que pour les joueurs qui en font partie.

Des anciens du Canadien de Montréal ont fait parler d’eux en ce début de campagne en raison de leurs mauvaises performances. Jonathan Drouin et Jeff Petry ont été laissés de côté par leur formation respective. D’autres, comme Alexander Romanov, sont toujours à la recherche de leur premier point.

Mais restons positifs. Qu’en est-il des ex-Canadiens qui jouent à la hauteur des attentes, voire qui les dépassent?

Voici un top 5 des meilleurs débuts de saison des anciens porte-couleurs du CH :

Getty Images via AFP

1-Jesperi Kotkaniemi : 5 buts et 12 points en 12 matchs

Après une saison de 43 points la saison dernière, un sommet en carrière, «KK» semble sortir de sa coquille avec les Hurricanes de la Caroline. Le Finlandais de 23 ans passe en moyenne un peu plus de 15 minutes sur la patinoire par rencontre, soit son plus important temps d’utilisation en carrière.

Kotkaniemi a été repêché au troisième rang par le Tricolore en 2018. Il a joué trois saisons avec le club avant de signer une offre hostile des «Canes» à l’été 2021. Le directeur général de l’époque, Marc Bergevin, avait décidé de ne pas égaler le contrat d’un an et de 6,1 millions $; le joueur a accepté ensuite, en mars 2022, 38,56 millions $ pour huit ans.

Photo Martin Chevalier

2-Tyler Toffoli : 7 buts et 11 points en 11 parties

Le vétéran de 31 ans, qui a offert la meilleure récolte de sa carrière la saison dernière avec 73 points, est en voie de faire encore mieux en 2023-2024. La transaction qui l’a fait passer des Flames de Calgary aux Devils du New Jersey au cours de l’été lui a été très bénéfique jusqu’à maintenant. Il évoluait sur le même trio qu’un des meilleurs pointeurs de la LNH Jack Hughes avant que celui-ci subisse une blessure.

À l’été 2020, Toffoli a signé un pacte de 17 millions $ pour quatre ans avec le club montréalais. Il a été échangé à Calgary le 14 février 2022 par le directeur général Kent Hughes, fraîchement arrivé en poste.

Martin Chevalier / JdeM

3-Artturi Lehkonen : 3 buts et 7 points en 10 duels

À l’instar des deux noms précédents sur cette liste, le Finlandais a également connu la campagne la plus fructueuse de sa carrière en 2022-2023, amassant 21 filets et 51 points en 64 rencontres. S’il conserve le même rythme, il pourrait améliorer cette marque, car il se dirige vers une récolte d’environ 57 points. Il évolue à la gauche de Nathan MacKinnon et de Mikko Rantanen sur le premier trio de l’Avalanche du Colorado.

Le Canadien a choisi Lehkonen au deuxième tour du repêchage de 2013. Il a par la suite disputé six campagnes avec l’organisation. En 2021-2022, moins d’un an après avoir marqué le but gagnant en prolongation qui a propulsé le Tricolore en finale de la coupe Stanley pour la première fois depuis 1993, l’attaquant s’est fait échanger aux «Avs». Quelques mois plus tard, il a remporté le précieux trophée avec sa nouvelle équipe.

Getty Images via AFP

4-Phillip Danault : 3 buts et 7 points en 11 matchs

Le Québécois de 30 ans en est à sa troisième saison avec les Kings de Los Angeles. L’arrivée de Pierre-Luc Dubois cet été avait semé le doute quant au rôle réservé au numéro 24, eux qui évoluent tous les deux au centre. Force est d’admettre que cette acquisition ne l’a pas trop affecté, car il a obtenu un point de plus que l'ancien des Jets de Winnipeg.

Le Canadien a mis la main sur Danault et un choix de deuxième ronde en 2015-2016, cédant les attaquants Tomas Fleischmann et Dale Weise aux Blackhawks de Chicago. Le natif de Victoriaville a joué cinq saisons supplémentaires avec le CH avant de signer un contrat de six ans, d'une valeur de 33 millions $, avec les Kings en tant que joueur autonome sans compensation.

Getty Images via AFP

5-Corey Perry : 2 buts et 7 points en 11 parties

Le nouvel attaquant des Blackhawks n’a pas pris de temps à faire sa marque après avoir signé un pacte de 4 millions $ pour 2023-2024. Malgré ses 38 ans, celui qui en est à sa 18e campagne dans le circuit Bettman a totalisé sept points en 11 rencontres et passe en moyenne moins de 15 minutes sur la patinoire. Il est à égalité au sommet des marqueurs de son équipe en compagnie de son coéquipier Connor Bedard, le premier choix du dernier repêchage de la LNH.

Perry n’a disputé qu’une seule saison avec le CH. Il est débarqué dans la métropole québécoise en tant que joueur autonome en vue de la campagne 2020-2021 et a aidé l’équipe à se rendre jusqu’en finale de la coupe Stanley, où le CH s’est incliné en cinq duels contre le Lightning de Tampa Bay. Il a d’ailleurs signé avec cette même formation la saison suivante lorsque son contrat avec les Glorieux est venu à échéance.

Mentions honorables :

-Erik Gustafsson (Rangers de New York) : 3 buts et 6 points en 11 matchs

-Mikhail Sergachev (Lightning de Tampa Bay) : 6 mentions d’aide en 12 duels