Voici les meilleures et les pires stations de ski à fréquenter, selon les Québécois

Avec les précipitations de neige des dernières semaines qui donnent déjà envie à plusieurs d’enfiler leurs bottes de ski, voici les stations de ski les plus appréciées – et celles qui ont encore du travail à faire – selon un sondage mené auprès des Québécois.

«Faire du ski alpin et de la planche à neige, ce n’est pas donné, surtout quand on calcule toutes les dépenses pour une journée, comme le restaurant et la location d’équipement. C’est pourquoi ça vaut la peine de comparer les offres», a martelé mardi Marie-Eve Shaffer, journaliste à «Protégez-Vous», dans un communiqué.

Un sondage mené auprès de 1546 skieurs assidus, qui ont fréquenté diverses stations au cours des cinq dernières années, a révélé que ce ne sont pas les plus hauts sommets qui rayonnent auprès des Québécois, pour qui le prix d’entrée, l’offre alimentaire et l’espace pour se changer joueraient un rôle important, selon la revue.

En première place, c’est le Centre de ski Le Relais, situé dans la Capitale-Nationale, qui s’est démarqué avec un taux d’appréciation de 8,6 sur 10 et 92 % des skieurs qui la recommanderaient, suivi de près par Owl’s Head, en Estrie, et Val Saint-Côme, à Lanaudière, avec respectivement 8,4 et 8,3 sur 10.

Mais sans surprise, les coûts d’entrée élevés dans certains centres ont refroidi des répondants pour qui la valeur du billet serait «trop élevée pour l’expérience proposée», a relevé l’enquête.

Ce serait notamment le cas du Massif de Charlevoix, de Tremblant et de Mont-Sainte-Anne, qui chargeraient respectivement 149 $, 135 $ et 126 $ pour un billet d’une journée de ski.

«Les coûts d’exploitation des stations de ski ont grimpé d’environ 20 % de 2020 à 2022. Alors les prix des billets ont également augmenté», a noté Josée Cusson, directrice des communications et du marketing de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), à «Protégez-vous».

Pour d’autres, c’est plutôt l’offre alimentaire de «piètre qualité» ou particulièrement cher pour le rapport qualité-prix qui a lourdement pesé dans la balance, selon l'étude.

«La grande majorité des stations s’en tirent seulement avec une note acceptable en ce qui concerne le service de restauration. Plusieurs répondants se désolent d’ailleurs de voir que les menus ne sont pas plus nutritifs», a soulevé Marie-Ève Bergeron, chargée de projets à «Protégez-Vous».

Au bas du classement, le Mont-Sainte-Anne n’a été recommandé que par 32 % de ceux qui l’ont visité dans les dernières années, tandis que plusieurs se sont notamment montrés réticents quant à la sécurité des lieux, après qu’un remonte-pente soit tombé durant l’hiver passé.