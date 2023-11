GUAY, Iréna Vallée



À la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon, le 27 octobre 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée dame Iréna Vallée, épouse de feu Fernand Guay. Elle demeurait autrefois à Saint-Elzéar. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Jean Grenier), Jacques (Nancy Pomerleau), Stéphane (Marie-Claude Lavallée) et Gino Vachon (Luce Lessard); ses petits-enfants : Valérie Grenier (François Lapointe), Jean-René Grenier, Marc-André Grenier (Judy Lapierre), Julien Guay (Lydiane Thivierge), Marianne Guay, Mathis Guay, Mathieu, Joanie, Julia et Clara Vachon; ses arrière-petits-enfants : Romy Lapointe, Liam et Mayson Grenier, Coraly et Rosy Grenier. Elle était la sœur de Victorin (Denise Fontaine), Monique (feu André Létourneau), Hermil (Madeleine Lehoux), feu Micheline (feu Armand Laplante), Ginette (Yvan Gaudet) et feu Roger. Elle était la belle-sœur de feu Abbé Florian, feu Ghislaine (feu Léon-Georges Laverdière, feu André Lamontagne), feu Jacqueline, Claude (Pierrette Simard) et Mariette (Donald Giguère). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances aule jeudi, 9 novembre de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laUn immense merci à toute l'équipe du CHSLD de Sainte-Hénédine ainsi qu'à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon. Votre dévouement, vos bons soins, vos petites attentions et votre grande empathie pour notre mère et pour nous ont été des plus appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (55, avenue St. Clair Ouest, bureau 300, Toronto (Ontario) M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/