SIMARD, Henriette Morency



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Henriette Morency, épouse de M. Clément Simard. Elle était la fille de feu M Eudore Morency et de feu dame Lucienne Pichette. Elle demeurait à Sainte-Pétronille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h20.L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Famille, Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : feu Paul-Aimé, feu Gilles, Ginette (André Gagné), feu Diana (feu Rodrigue Létourneau), Francine (Georges Godbout), Jean-Claude (Chantal Ouellet), Émilien (feu Nicole Fournier), feu Lousianna (Gérard Fortier); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Simard ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.