Aide médicale à mourir: la coroner Kathleen Gélinas lance un cri du cœur

Au lendemain de la publication de son rapport sur le suicide d'une dame de 80 ans qui s'était vu refuser l'aide médicale à mourir, la coroner Kathleen Gélinas lance un véritable cri du cœur.

Elle a imploré le CIUSSS de l’Estrie d’enfin mettre en application ses recommandations répétées pour éviter d'autres morts violentes.

«Ce n’est pas mourir dans la dignité ça, c’est perturbant», a témoigné la coroner Kathleen Gélinas, qui signe pour la troisième fois en cinq ans un rapport suite au suicide d’une personne aînée. «Ce sont des morts très violentes, c’est traumatisant pour la famille et aussi si on se projette un peu, pour la personne qui prend cette décision-là.»

Dans les trois cas, ces personnes avaient demandé l’aide médicale à mourir, mais n’y étaient pas admissibles. «Tous ceux qui ne se qualifient pas, quel est le soutien, quel est le suivi? Actuellement il n’y en a pas», a-t-elle indiqué.

La coroner fait encore ce constat en 2023, alors qu’elle recommande depuis des années au CIUSSS de l’Estrie-CHUS d’assurer un suivi et un soutien psychologique aux personnes qui demandent l’aide médicale à mourir et qui ne se qualifient pas.

«Aujourd’hui je m’attends à ce que ça change, je m’attends à ce qu’il y ait vraiment un branle-bas de combat qui se fasse», a insisté Mme Gélinas.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a refusé la demande d’entrevue de TVA Nouvelles pour donner des explications à la population.

«Ils doivent s’expliquer sur pourquoi ils n’ont pas suivi ces recommandations-là, croit pourtant la députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie. Moi j’aimerais bien comprendre aussi parce qu’ils doivent prendre soin de la population, ils en ont la responsabilité. Ce n’est pas tout le monde qui est admissible à l’aide médicale à mourir, mais quand quelqu’un souffre on a la responsabilité de soulager ses souffrances physiques et psychologiques.»

«C’est un silence tout à fait inacceptable, a commenté la porte-parole des aînés pour le Parti libéral du Québec, Linda Caron. Il faut se préoccuper des personnes aînées, il faut donner suite aux recommandations de la coroner. Les personnes de 70, 75, 80 ans il faut s’en occuper, elles ont droit aussi au service de soutien psychologique pour sortir de leur détresse.»

TVA Nouvelles

Le péquiste Joël Arseneau se questionne également. «Si l’établissement à l’heure actuelle refuse de répondre aux médias, refuse de prendre sa responsabilité de rendre des comptes à la population desservie, bien je pense que c’est un cas où la ministre responsable des aînés doit réclamer de la part du CIUSSS qu’il se justifie», a-t-il mentionné.

Mercredi, la ministre responsable des aînés Sonia Bélanger a dit prendre acte du plus récent rapport de la coroner. «Je vais m’assurer que le message soit bien compris dans le réseau. Ces gens-là doivent être accompagnés, on doit évaluer leurs besoins, évaluer le risque suicidaire et organiser les services. Alors je pense que c’est important, on doit vraiment apprendre de cette situation qui est extrêmement malheureuse.»

TVA Nouvelles

Selon le rapport annuel 2022-2023 de la Commission sur les soins de fin de vie, 7 663 Québécois ont fait une demande d’aide médicale à mourir au cours de l’année. Plus de 460 ne répondaient pas aux critères d’admissibilités.

«J’espère que ni moi ni mes collègues aurons à écrire d’autres rapports et d’autres recommandations comme ça. Il est temps d’agir», a conclu la coroner Gélinas.