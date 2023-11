Alouettes : Marc-Antoine Dequoy est une étoile de la LCF

Le maraudeur Marc-Antoine Dequoy peut se targuer d’être l’un des deux joueurs des Alouettes de Montréal figurant dans l’équipe d’étoiles 2023 de la Ligue canadienne de football (LCF).

Le Québécois et le receveur éloigné Austin Mack ont ainsi retenu l’attention des journalistes, des entraîneurs-chefs et des partisans appelés à se prononcer. Les deux hommes ont contribué aux succès des Moineaux, qui ont conservé une fiche de 11-7 en saison régulière avant de vaincre les Tiger-Cats de Hamilton 27 à 12 en demi-finale de la section Est, samedi.

En lice pour le titre de joueur canadien le plus méritant, Dequoy a pris le deuxième rang de la LCF avec cinq interceptions. Il a transformé deux d’entre elles en touché, tout en effectuant 57 plaqués en défense et cinq autres au sein des unités spéciales. Pendant le match éliminatoire face aux «Ti-Cats», il a capté un relais de l’adversaire et rabattu une passe.

Pour sa part, Mack a excellé à sa première année dans le circuit, totalisant 1154 verges et quatre touchés en 78 réceptions. L’Américain a également saisi une passe pour le majeur le weekend dernier.

Les Alouettes visiteront les Argonauts de Toronto dans le cadre de la finale de l’Est, samedi au BMO Field. Ayant présenté un dossier de 16-2 durant le calendrier, ceux-ci comptent huit représentants parmi les étoiles, incluant le quart-arrière Chad Kelly.