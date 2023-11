Querelle à Concordia: une étudiante de 22 ans arrêtée

Les tensions entre les communautés ont atteint une nouvelle escalade mercredi à l’Université Concordia, alors que la guerre Israël-Hamas polarise le débat.

Des vidéos ont été publiés mercredi sur Twitter, montrant des altercations survenues entre les étudiants sur l’heure du midi dans le pavillon Henry-F.-Hall.

À l'origine des altercations, un conflit d’horaire: deux activités se tenaient en effet en même temps au même endroit. Selon une source de TVA Nouvelles, l'association étudiante en charge de l'approbation des demandes de kiosques aurait accordé les autorisations aux deux groupes sans beaucoup de vérifications, ce qui a conduit à leur présence simultanée au même endroit.

L’une des activités était organisée par des membres de la communauté juive de Concordia, tandis que l’autre, qui prenait place à quelques mètres seulement de la première, était organisée par des étudiants arabo-musulmans soutenant la cause palestinienne.

La tension a monté entre les deux groupes, à tel point que des coups ont même été échangés.

La police de Montréal est intervenue vers 13h30 à l’Université et a procédé à l’arrestation d’une jeune femme de 22 ans. L’intervention policière s’est terminée vers 16h15.

L’étudiante aurait commis des voies de fait à l’endroit d’un agent de sécurité de 54 ans. Elle a été libérée sous promesse de comparaitre à la Cour municipale.

Un autre agent de sécurité, de 19 ans, a lui aussi été blessé, ainsi qu’un étudiant de 23 ans.

Contactée par TVA Nouvelles, l’Université de Concordia a assuré que la sécurité de ses étudiants était sa priorité.

«Nous ne tolérons pas l'intimidation ou la violence sur notre campus et nous allons examiner de plus près l'incident d'aujourd'hui. La sécurité de notre communauté est notre priorité.»

Les 3 personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et n’ont pas été transportées en centre hospitalier.

«Des étudiants juifs étaient visés, intimidés, harcelés. On a vu des commentaires absolument antisémites envers les étudiants juifs. On les a poussés, on les a intimidés. C’est vraiment choquant», déplore Eta Yudin, vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a vivement condamné les actes de violence ayant pris place à l'Université.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a condamné la situation sur X.

«Trop d’étudiants craignent pour leur sécurité, on ne peut tolérer ces débordements. J’ai discuté plus tôt avec le recteur de Concordia afin de m’assurer que de l’ordre soit rétabli sur le campus», a-t-elle écrit, appelant au calme et assurant suivre la situation de près.