Belle initiative!

Photo fournie par le Groupe Desharnais

Le Groupe Desharnais a procédé récemment, en collaboration avec Nokian Tyres, à sa toute première campagne caritative hivernale en partenariat avec le designer québécois de vêtements pour enfants N&N inc. (NANÖ). Visant à apporter chaleur et réconfort aux familles et aux jeunes dans le besoin à l’approche de la saison froide, l’initiative a permis de distribuer 290 habits de neige à plusieurs écoles et organismes de Québec, dont le Centre Durocher (voir photo), Lévis et Thetford Mines, ce qui représente une valeur totale de plus de 64 000 $. À Lévis, 36 habits ont été remis aux écoles de la région grâce à l’appui du Club Rotary de Lévis. Sur la photo, la remise faite au Centre Durocher avec à l’avant-plan (au centre) Pierre Morin, DG du Centre Durocher, et Mélanie Desharnais, Vice-présidente du Groupe Desharnais, entourés de l’équipe du Centre Durocher, composée des personnes suivantes : Éric Cadorette, François Leblond, Jessica Audet-Delarosbil, Denis Jean, Joy Vrillaud, David Roy et Renée Lebeuf.

Un baume sur le cœur

Photo fournie par Vide ta sacoche

La 6e campagne annuelle de l’organisme Vide ta sacoche a été lancée le 31 octobre et se poursuivra jusqu’à la fin de novembre. Présentée par Desjardins, en association avec Fleur de Lys centre commercial, cette campagne vise à collecter des dons d’argent et des produits d’hygiène et cosmétiques neufs et non ouverts, non utilisés et non périmés. Parmi les articles plus particulièrement recherchés, mentionnons les déodorants, les shampoings, les revitalisants, les brosses à dents, les dentifrices et les produits d’hygiène féminine. L’organisme souhaite collecter des dons lui permettant d’offrir plus de 4000 sacs cadeaux, en plus de poursuivre sa distribution ponctuelle de produits en vrac selon les différents besoins, en collaboration avec plus de 90 organismes des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ainsi que d’autres régions du Québec. La liste de tous les points de dépôt est accessible sur le site web de l’organisme (videtasacoche.com). Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Anik Shoiry, fondatrice et DG de Vide ta sacoche ; Marie-Ève Bélanger, conseillère en communication et vie associative de la Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France ; Émilie Desmarais, membre du CA de Vide ta sacoche ; Audrey Blanchette, conseillère aux communications de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, et Martin Leclerc, DG de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy.

Clin d’œil

Photo tirée de sa page Facebook

Laissez-moi le plaisir de faire une surprise, ce matin, à Ginette Bédard Arteau (photo), du quartier Limoilou de Québec, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd’hui. Ginette fut, bien modestement, une pionnière des premières boutiques de sacs à main (sacoches) dans des centres commerciaux de Québec. Elle profite d’une paisible retraite en compagnie de son conjoint beaucoup moins connu qu’elle ! Bon anniversaire, Ginette.

Nouvelle ère

Photo fournie par Les Prétentieux

Après des mois d’échanges constructifs, l’agence de communications Imago m’annonce aujourd’hui qu’elle se joint à l’agence de création stratégique Les Prétentieux pour ainsi créer la plus grande agence de la région de Chaudière-Appalaches. Cette acquisition, par Les Prétentieux, s’inscrit dans le contexte du plan de relève d’Imago, assurant ainsi sa pérennité et son développement. Imago s’est démarqué dans le domaine des communications et du marketing en réalisant des mandats partout en Beauce et dans le reste de la province depuis 30 ans. Le nom d’Imago restera inchangé et toute son équipe demeure en place. Jean Savoie et Richard Savoie, précédemment associés, continueront dans l’aventure à titres respectifs de directeur général et de directeur adjoint des bureaux à Sainte-Marie (Beauce). Avec ses quatre établissements, situés à Lévis, à Thetford Mines, à Saint-Lambert (Mtl) et maintenant à Sainte-Marie, et près de 50 professionnels, l’équipe Imago/Les Prétentieux se positionne comme un joueur d’importance dans l’industrie des communications au Québec. Sur la photo, de gauche à droite, rangée arrière : Jean Savoie, Manon Jomphe et Richard Savoie. À l’avant : Zoé Lalancette, Charles Morin, Jonathan Bilodeau et Francheska Gouin.

Anniversaires

Photo d’archives, Stevens Leblanc

François Bonnardel (photo), député de Granby (CAQ), ministre de la Sécurité publique, 56 ans... Anne Dorval, comédienne (Les Parent) et actrice (Mommy), 63 ans... Bertrand Turmel, artiste peintre et promoteur du Symposium Plaines Couleurs des Plaines d’Abraham... Denys Durocher, LCS/ventes et développement, 69 ans... Bonnie Raitt, chanteuse américaine, 74 ans... Lise Watier, fabricante de produits de beauté, 81 ans... Alain Delon, acteur français, 88 ans.

Disparus

Photo d'archives, Agence QMI

Le 8 novembre 2018 : François Macerola (photo), 76 ans, gestionnaire d’institutions culturelles (Téléfilm Canada, SODEC, ONF, Place des Arts, Cirque du Soleil), président du CA du ComediHa ! Fest-Québec et vice-président du CA de l’Agence ComediHa !... 2021 : Franck Olivier, 73 ans, chanteur belge installé au Québec depuis les années 1980... 2020 : Alex Trebek, 80 ans, animateur du jeu télévisé Jeopardy! de 1984 à 2020... 2020. Howie Meeker, 97 ans, quatre fois champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto et par la suite analyste pour Hockey Night in Canada... 2019 : Jackie Moore, 73 ans, chanteuse américaine de R&B... 2014 : Lise Fortier, 89 ans, médecin gynécologue québécoise... 2012 : Lee MacPhail, 95 ans, membre du Temple de la renommée du baseball majeur... 2006 : Émile Boudreau, 90 ans, une des grandes figures syndicales du Québec... 1998 : Jean Marais, 84 ans, acteur français au cinéma... 1977 : « Bucky » Harris, 81 ans, joueur et entraîneur de baseball entre 1919 et 1971.