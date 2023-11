HAMELIN, Jeanne St-Amant





C'est avec grand regret et une immense tristesse que nous annonçons le décès de Jeanne St-Amant, épouse de Léon Hamelin, le 19 octobre à l'Hôpital régional de Portneuf où elle a reçu les bons soins de l'équipe de l'unité des soins palliatifs dévouée et exceptionnelle, que nous remercions chaleureusement.Elle était la mère de : Chantale (John Ableson), Guy et feu Yves. Elle était aussi la grand-mère de : Joe, Julianne (Neal Howard), Christine (Stéphane Dufour), Thomas et Robert (Vanessa Rose Sheehan) ainsi que l'arrière-grand-mère de : Colton et Évangéline Howard, Zack et Rose Jetté et Daphné Ableson.Outre son époux et sa famille, elle laisse dans le deuil ses soeurs : Laurette et Monique, ses belles-soeurs : Adrienne Desbiens, Noëlla Laperrière et Gertrude Germain, ses beaux-frères : Jules Binette et Fernand Hamelin, sa "deuxième fille" Mélanie Potvin, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Elle est partie retrouver son fils Yves, ses parents : Isabelle Bédard et Lionel St-Amant, ses frères et soeurs et ses beaux-frères de la famille St-Amant : Jacques, Angéline (Lucien Thouin), Édesse, Patrice, Florent Gignac et Léon Montambault; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hamelin : Gilles (Irène Lafrance), Jeannette (Donat Paquin), Rose-Aimée, Lucille (Ovide Trépanier), Julienne (Jean-Baptiste Paquin), Andranique (Éva Marcotte), Omer (Brigitte Perron), Antonio (Yvette Arel), Aimé, Berthe (Edgar Trépanier), Gilberte Gignac, Lauréat (Louisette Mayrand) et Étienne.La famille remercie aussi les infirmières Sophie Desgagnés et Jessie Marois du CLSC de St-Marc-des-Carrières ainsi que le docteur Olivier Ladora-Fallu pour leur accompagnement durant cette période difficile.Jeanne a enseigné quelques années avant de faire son cours d'infirmière. Même après avoir arrêté de travailler à l'hôpital, elle a toujours continué à utiliser ses connaissances dans le domaine médical afin d'aider les personnes dans le besoin. Elle était une personne souriante, généreuse et impliquée dans son milieu et tout le monde la connaissait. Elle manquera à tous ceux qui l'ont côtoyée et aimée.La famille vous accueilleraà 13 h pour les condoléancesoù auront aussi lieu, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial sous la direction de laEn mémoire de Jeanne, au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation Santé Portneuf https://fsssp.ca/ ou à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/