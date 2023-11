Champion mondial junior en saut acrobatique, un bel espoir de l’équipe canadienne est promu avec les grands

Champion mondial junior, Victor Primeau disputera sa première saison complète avec l’équipe nationale senior.

Primeau qui avait surpris tout le monde en montant sur la plus haute marche du podium à Chiesa in Valmalenco en Italie en mars dernier est enthousiaste à l’idée de faire ses débuts avec la grosse équipe.

«Le calibre est vraiment élevé et je vais y aller une compétition à la fois, a-t-il souligné. J’ai bien hâte de voir de nouvelles cultures, de voyager et de découvrir de nouveaux mets. Je regarde l’application d’Air Canada à tous les jours pour savoir quelle journée nous partons.»

«C’est le fun de découvrir tout ça en compagnie de mes amis avec qui je compétitionne depuis que je suis tout jeune, de poursuivre Primeau. On se pousse l’un et l’autre. L’an dernier, j’ai vécu mon baptême de la Coupe du monde et j’ai pu apprendre des plus vieux. Je me suis inspiré d’eux dans la préparation.»

Une médaille dans la mire

Après avoir terminé à deux reprises au pied du podium l’an dernier, Alexandre Duchaine estime qu’il est mûr pour sa première médaille en carrière. «C’est mon année et la couleur de la médaille ne m’importe pas, a-t-il souligné. En super finale l’an dernier, j’y allais le tout pour le tout avec un saut que j’avais peu pratiqué. On a réalisé que ce n’était pas une bonne stratégie.»

Cet été sur les rampes d’eau, Duchaine a peaufiné ce saut qui pourrait lui permettre de se hisser sur le podium pour la première fois de sa carrière.

Un été de feu

L’Olympien Émile Nadeau qui a obtenu son premier podium en Coupe du monde l’an dernier au Kazakhstan a connu un été d’entraînement d’enfer selon son entraîneur Jeff Bean. «Il avait le feu au derrière, a-t-il imagé. C’est le gars que j’ai vu dans ma carrière faire le plus de triples périlleux avec cinq vrilles. C’était impressionnant de le voir se pousser comme ça. Il veut gagner.»

Nadeau va-t-il sortir sa grosse manœuvre sur la neige? «Je ne suis pas certain, mais ça ne sera pas dangereux de l’essayer parce que j’en ai fait beaucoup cet été, a-t-il expliqué. Bien terminer l’année avec une médaille m’a motivé pour l’été et pour la saison qui débute. J’ai connu des hauts et des bas l’an dernier, mais je sais que je suis capable de monter sur le podium.»

Pause pour Flavie Aumond

Qualifiée pour les Jeux de Pékin, Flavie Aumond a fait une lourde chute au championnat mondial l’an dernier en Géorgie. Elle a subi une commotion cérébrale et sa confiance en a pris pour son rhume.

«Nous avons pris une décision commune et Flavie va faire l’impasse sur la saison tout en continuant de s’entraîner en gymnase, a mentionné Bean. Elle est revenue de sa blessure, mais la confiance n’est pas là. On va réévaluer la situation après la saison. Elle a tellement de talent que je suis confiant qu’elle sera de retour.»