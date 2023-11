Communication en français: une commission scolaire anglophone va en contestation judiciaire

La Commission scolaire English-Montréal (CSEM) estime qu’il est «révoltant» de la part de l’Office québécois de la langue française (OQLF) d’exiger aux conseils scolaires anglophones de communiquer en français.

La CSEM a annoncé mercredi qu’elle allait déposer une contestation judiciaire devant la Cour supérieure du Québec pour faire valoir son droit de communiquer en anglais à l’interne.

Cette décision intervient alors que la Commission dit avoir eu de récentes communications avec l’OQLF qui exigerait que certaines communications internes soient faites «uniquement en français».

Par exemple, lorsque les directions générales des commissions scolaires anglophones communiqueront entre elles par écrit sur des questions qui touchent leurs commissions, ces courriels devront être rédigés en français.

Écoutez l'édito de Yasmine Abdelfadel diffusé chaque jour en direct 13 h 30 via QUB radio :

De même, lorsque les commissaires communiqueront entre eux, ou lorsque la direction d’une école et les enseignants échangeront avec les parents, ils devront le faire en français.

Pour le président de la CSEM, Joe Ortono, il s’agit d’une interprétation «très restrictive» du projet de loi 96 et de la Charte de la langue française. Il estime que «cette vision impose un fardeau inutile à notre personnel et détourne son attention des priorités éducatives».

«Même si nous proposons une riche programmation en français dans nos écoles et que nous veillons à ce que nos élèves aient de solides capacités linguistiques en français afin qu'ils puissent vivre et travailler dans notre province, il est important de souligner que nous sommes une commission scolaire anglophone et une institution clé de la communauté d’expression anglaise», a déclaré M. Ortono dans un communiqué.