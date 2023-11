Connor Bedard doit-il raccourcir ses présences?

Les Blackhawks de Chicago éprouvent certains ennuis sur le plan collectif comme l’indique leur présence au dernier rang de la section Centrale de la Ligue nationale hockey (LNH) et l’une des solutions pourrait passer par la recrue Connor Bedard.

Comme l’a souligné le quotidien «Chicago Sun-Times», le défenseur Seth Jones a déploré dimanche les séquences trop longues des joueurs de l’équipe. D’ailleurs, Bedard occupe le troisième échelon chez les attaquants de la LNH avec une moyenne de 60 secondes par passage sur la glace, derrière Kirill Kaprizov et Mats Zuccarello, du Wild du Minnesota.

À ce propos, la recrue a tenté de se défendre. «Certaines présences ont eu lieu en avantage numérique. Sans dire que je n’ai pas à les réduire, cela constitue un facteur», a déclaré celui comptant à son actif cinq buts et deux mentions d’aide en 11 parties cette saison.

Reste que des séquences plus courtes devraient en principe aider tout le monde, peu importe la situation de jeu. Si jamais l’adversaire saisit la rondelle au moment où les Hawks sont exténués, les chances de concéder un but sont évidemment plus élevées. Et l’entraîneur-chef Luke Richardson est bien conscient de la nécessité de privilégier la brièveté, particulièrement en période médiane, pendant laquelle le banc des joueurs est plus éloigné du territoire défensif.

«Il s’agit surtout de prendre la bonne décision à la fin de la séquence afin de ne pas commettre un revirement profondément en zone adverse et être contraint de nous replier rapidement pour jouer dans notre zone, a-t-il affirmé. Qui a envie de jouer en territoire défensif tout le match?»

«Surtout au deuxième vingt, ce type de situation se terminant par une présence de 1 min 45 s déséquilibre le temps de jeu, mais vous fatigue aussi. Cela rend brouillon le club.»

Les Hawks visiteront le Lightning de Tampa Bay, jeudi.