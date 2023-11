Damien Robitaille: une chanson de Noël pour ses fans étrangers

Très populaire au Royaume-Uni avec ses vidéos de reprises qu’il fait depuis la pandémie, Damien Robitaille lance aujourd’hui deux chansons de Noël originales, dont une anglophone, Noel, Once Again, destinée entre autres à ses nouveaux fans outremer. «Je voulais leur offrir quelque chose. Ils me demandent souvent quand est-ce que je vais aller jouer là-bas», dit-il.

Depuis 2020, Damien Robitaille a mis en ligne plus de 325 vidéos de reprises musicales sur les réseaux sociaux. Certaines sont devenues virales et lui ont valu des admirateurs aux quatre coins du globe. C’est en pensant à ce nouveau public anglophone que l’auteur-compositeur a écrit Noel, Once Again.

«J’essaie de créer un nouveau classique à la Irving Berlin», dit-il à propos de ce morceau qu’il décrit comme ayant «un petit côté Beatlesque». «C’est comme un jeu de mots. En anglais, tu as “The First Noel”. J’ai commencé à chanter une mélodie. Il y a un petit côté bilingue dans la chanson. J’utilise des mots francophones que les anglophones vont comprendre.»

Une troisième tournée de Noël

En plus de ce titre, Damien Robitaille lance la festive Mon étoile de Noël. Il a écrit cette pièce cet été – «en pleine canicule!» – pour ajouter plus de dynamisme à sa tournée des Fêtes, Bientôt ce sera Noël, qui reviendra pour une troisième année dès le 24 novembre.

«J’avais déjà fait mon album de Noël classique. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de différent. J’ai trouvé un sujet universel avec l’étoile de Noël.»

Ces deux nouvelles chansons se retrouveront dans son spectacle des Fêtes qu’il jouera une quinzaine de fois, à la grandeur du Québec, jusqu’au 22 décembre. Dans un communiqué, on mentionne que ce sera sa dernière tournée de Noël.

«En fait, on ne sait jamais. Je pensais que c’était ça l’année passée! Mais les gens me le demandent encore, donc pourquoi pas? Il y avait plein de régions que je n’avais pas visitées encore. On n’avait pas fait le Lac-Saint-Jean, la Beauce, Ottawa.»

En plus des morceaux de Noël et de ses propres chansons qu’il a réarrangées à la sauce temps des Fêtes, Damien Robitaille garde un bon segment «homme-orchestre» qui est un lien direct avec les vidéos qu’il fait depuis trois ans.

«Le public réagit toujours très fort à ce moment-là, dit-il. Par exemple, je fais Pump Up the Jam, Led Zeppelin, les Beatles, What Is Love. Il n’y a pas un moment plate dans le show!»

Ouvrir les portes à l’étranger

Ce format de reprises, Damien Robitaille sait très bien qu’il pourrait aller le présenter à l’étranger. «Il n’y a aucun doute. Les gens attendent ça. L’autre jour [sur les réseaux sociaux], j’ai demandé aux gens où je devrais aller si je faisais une tournée au UK [Royaume-Uni]. J’ai eu au moins 500 réponses.»

«C’est pour ça que je veux viser un nouveau marché anglophone, pour ouvrir les portes», ajoute-t-il, précisant que des concerts à l’étranger ne sont pas encore dans les plans.

Cet hiver, Damien Robitaille travaillera des nouvelles chansons dans le but de sortir un nouvel album dans le courant de 2024.

On pourra aussi le voir jouer un cowboy texan dans la deuxième saison de la série Paris Paris, diffusée sur UnisTV. «Le printemps dernier, j’ai passé deux semaines à Hamilton pour tourner ça. Je joue avec des comédiens d’expérience [dont Maxim Roy]. C’est une chance inouïe.»