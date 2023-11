Dans sa série «Luxe au soleil»: la designer Julie Asselin nous fait rêver à la vie des gens riches et célèbres en Floride

La designer d’intérieur Julie Asselin, qui connait bien la Floride pour y avoir passé plusieurs hivers, nous donne accès à de splendides demeures de cet État américain dans sa série Luxe au soleil.

Elle nous convie à regarder la première saison, qui sera présentée à CASA à compter du jeudi 9 novembre, à 21 h.

«On voulait donner la possibilité aux téléspectateurs de voir des décors somptueux. Le but est d’inspirer, de faire rêver et de faire voyager les gens», a dit Mme Asselin, qui est aussi décoratrice et styliste.

PHOTO FOURNIE PAR CASA

Elle-même, dans l’émission, est impressionnée et n’en revient pas d’avoir accès à autant de magnifiques palais grâce à tous les designers et tous les courtiers immobiliers floridiens qu’elle connait. C’est le cas de Pierre Couture, Carmen N. D’Angelo, Sophie Ghedin, Frank Herz, Mélanie Kimpton et Marco Laterreur, qui aident l’équipe à ouvrir des portes, comme celles de la tour Porsche et de la demeure du designer Tommy Hilfiger.

«Il y a beaucoup de maisons appartenant à des Québécois dans la série, mais on ne les nomme pas», a révélé Mme Asselin en entrevue avec l’Agence QMI, disant elle-même avoir «connu la vie des gens riches et célèbres» à une autre époque. «J’ai vécu 10 ans dans le secteur de West Palm Beach et 10 ans dans le secteur de Boca Raton.»

PHOTO FOURNIE PAR CASA

Julie Asselin a été une habituée du chic hôtel The St-Regis Bal Harbour, dans lequel elle nous emmène dans Luxe au soleil. Elle fait aussi un saut au Palm Beach Show, où œuvres d’art, bijoux et antiquités se côtoient. La designer vit des émotions fortes en glissant à son doigt un diamant de 100 carats valant la modique somme de 20 millions $US.

«J’ai fait la série parce que j’aime partager le bonheur et de belles affaires», a ajouté celle qui a fondé le magazine «Recevoir» chez TVA Publications.

Tour Porsche et palais de Tommy Hilfiger

Au cours des 13 épisodes produit par Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, la sympathique animatrice nous fait visiter entre autres un penthouse de la tour Porsche, où 22 milliardaires ont élu domicile. Ces gens aux poches profondes peuvent admirer leur Rolls Royce, leur Ferrari ou leur Lamborghini depuis leur unité grâce à d’immenses vitres qui donnent sur un garage attenant à leur unité, après qu’un monte-charge eut monté leurs rutilantes voitures à leur étage.

Dans les premiers épisodes, on visite aussi la demeure du designer de mode Tommy Hilfiger sur l’île de Palm Beach, où rien n’a été laissé au hasard par son célèbre propriétaire.

On parle ici de propriétés valant une petite fortune, soit jusqu’à 55 millions $ CAN.

PHOTO FOURNIE PAR CASA

Chaque épisode réalisé par Félix Trépanier comprend de la musique pop rappelant la recette de Selling Sunset. Il n'y a toutefois pas de «drama» dans Luxe au soleil, contrairement à l'émission de Netflix.

Julie Asselin aimerait faire d’autres saisons dans des endroits «où il fait soleil, car ça fait du bien à l’âme». Elle a notamment mentionné d’autres secteurs de la Floride ou encore la Californie.

Elle lancera en janvier prochain sa propre entreprise, Luxe Julie Asselin Design. Elle proposera d’abord des luminaires et promet qu’ils ne seront pas hors de prix malgré leur finition luxueuse. Elle s’est associée avec Marco Laterreur que l’on voit dans la série.