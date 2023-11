MATHURIN, Céline Brisson



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Céline Brisson, épouse de monsieur Rolland Mathurin. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Brisson et de feu dame Héléna Poulin. Elle demeurait à Montmagny et native de Saint-Fabien-de-Panet. La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 10 novembre 2023 de 19h à 21h età compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Rolland, ses enfants : Sonia (Mario Boulet), Karine (David Sanschagrin), Karl (Myriam Proulx); ses petits-enfants : Anne-Frédérique Boulet (Félix Guimond), Jérémy Boulet (Élyse Mercier) et Vincent Boulet (Myriam Laflamme), Léana Labrecque, Elsie Labrecque, Jolène Labrecque et Adam Labrecque ainsi que leur père Sébastien Labrecque, Arnaud Mathurin et Grégory Mathurin; ses arrière-petits-enfants : Liam, Jacob, Charles et Adaline; Ses frères et soeurs : Michel B. Tardif (Gitane Dumas), Lisette Tardif (Robert Boutin), Marie-France Tardif; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mathurin, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier les professionnels et le personnel soignant du soutien à domicile et de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la