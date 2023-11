De moins en moins de décès liés au cancer du poumon

Le taux de mortalité chez les patients atteints du cancer du poumon au Canada est en baisse depuis 2015, signe que les mesures antitabac mises en place par le gouvernement fédéral ont un impact sur la santé, selon la Société canadienne du cancer (SCC).

Les chiffres montrent que le nombre de décès a diminué annuellement de 3,8 % depuis 2015, soit 4,3 % par année depuis 2014 chez les hommes et 4,1 % par année depuis 2016 chez les femmes.

«Il s'agit de la plus forte baisse annuelle des taux de mortalité pour tous les types de cancer signalés, et de la baisse la plus rapide de la mortalité par cancer du poumon enregistrée à ce jour au Canada», a souligné la Société canadienne du cancer (SCC)dans un communiqué.

Moins de tabac, moins de cancer

Selon les données dévoilées mercredi par la SCC, le taux de mortalité chez les patients atteints du cancer du poumon devrait être moins élevé par rapport aux points culminants, tant chez les femmes (-24 % par rapport à 2006) que chez les hommes (-56 % par rapport à 1988).

«La différence entre les tendances des taux de cancer du poumon chez les hommes et chez les femmes reflète en grande partie les différences entre les taux de tabagisme par le passé», a indiqué l’organisme précisant qu’une baisse a été observée à partir du milieu des années 1960 chez les hommes alors qu’il a fallu attendre les années 1980 pour voir une telle tendance chez les femmes.

Bien qu’on estime que près de 72 % des personnes ayant un cancer des poumons le doivent à leurs habitudes de fumeur, on estime que la réduction de l’usage de la cigarette contribue à limiter le nombre de morts lié à cette maladie.

«Les règlements sur le tabac au Canada figurent parmi les meilleurs au monde, et leurs efficacités à réduire le tabagisme et ses impacts sont bien démontrées. Plus de 50 000 cas de cancer pourraient être évités au Canada d'ici 2042 si la prévalence du tabagisme était réduite à 5 % d'ici 2035», a ainsi mentionné Jennifer Gillis, Ph. D., gestionnaire principale de la surveillance à la SCC.

Notons toutefois que la cigarette n’est pas la seule cause de cancer de poumon. «Des expositions au radon (un gaz), à l'amiante, à la pollution de l'air et à certains produits utilisés en milieu de travail peuvent augmenter la probabilité d'apparition d'un cancer du poumon», a précisé la SCC.