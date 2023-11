Dépenses douteuses à l’Office de consultation publique de Montréal: les demi-vérités de Dominique Ollivier

Depuis 2 jours, Dominique Ollivier multiplie les demi-vérités dans différents médias pour tenter de répondre aux révélations de notre Bureau d’enquête concernant les dépenses douteuses de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

• À lire aussi: Écouteurs à 900$, billets de hockey et nombreux déplacements en taxi... d'autres dépenses douteuses à l'OCPM

• À lire aussi: La mairesse Valérie Plante demandera à la vérificatrice générale de faire la lumière sur les dépenses à l’Office de consultation publique de Montréal

• À lire aussi: «Je suis une personne rigoureuse et honnête»; l’ex-présidente de l’OCPM défend son intégrité

Notre Bureau d’enquête rectifie les affirmations de la présidente du comité exécutif de Montréal, qui a été présidente de l’OCPM de 2014 à 2021.

Au micro de Paul Arcand, mardi, elle a déclaré: «J’ai donné 45 minutes d’entrevue à J.E où j’ai expliqué en long et en large chacune des questions qu’ils m’ont posées, et au Journal de Montréal. Ils m’ont renvoyé quatre fois des questions et je leur ai envoyé les pièces justificatives.»

Préalablement à cette entrevue, l’équipe de Mme Ollivier nous avait affirmé qu’elle ne commenterait pas les dépenses des actuels dirigeants de l’OCPM. Elle a également évité de commenter les normes de l’OCPM, se contentant de dire qu’elle les avait respectées.

Mme Ollivier n’a fourni aucune pièce justificative (facture de restaurants, billets d’avion, billet de train, reçu d’hôtel, etc.). Le seul document envoyé est une photo de plusieurs personnes en sa compagnie, qui aurait été prise en Australie en 2016, pour justifier des frais de taxi. Selon son équipe, il s’agirait de membres de l’administration de la Ville de Sandringham que Dominique Ollivier a rencontrés. Son équipe n’a pas pu identifier les personnes, se contentant de nous dire d’essayer de lire les badges (illisibles) sur la photo.

Photo fournie par Dominique Ollivier

Toujours au 98,5 FM, elle est revenue sur sa déclaration: «Vous travaillez très fort pour trouver un scandale». Mme Ollivier a expliqué: «Quand j’ai dit ça, c’était au bout de 45 minutes d’entrevue où je répétais la même chose.»

En réalité, elle a prononcé deux fois cette phrase. La première fois après 11 minutes d’entrevue en réponse à une question sur sa recommandation de son amie Isabelle Beaulieu pour devenir commissaire de l’OCPM.

«Je comprends que vous voulez fabriquer un scandale. Ce que je dis, c’est que ce n’est pas moi qui l’ai nommée. Je peux bien la recommander», a-t-elle déclaré.

Elle a répété la même idée à la 19e minute de notre entretien. Nous lui demandions pourquoi elle choisissait de faire une réunion interne dans un restaurant avec service plutôt que dans les bureaux de l’Office en mangeant un sandwich.

«Je comprends que vous travaillez très fort pour créer un scandale qui n’existe pas», a-t-elle répondu.

Au sujet des 17 793$ dépensés en sorties au restaurant et en frais de voyage, elle a affirmé lundi au Téléjournal de Radio-Canada: «Ces dépenses ont été faites entre 2014 et 2020, sur une longue période de temps.»

En réalité, elle a dépensé 17 793$ au restaurant entre 2016 et 2019 seulement, dont 5340$ pour 2019 uniquement.

Entre 2018 et 2019, elle y est allée 15 fois pour un total de 1977$. Elle est aussi allée 46 fois chez Takara entre 2016 et 2019 pour 3555,97$ ou encore 9 fois au Ikanos de 2017 à 2019 pour un total 1369,32$, toujours aux frais des contribuables.

De plus, notre Bureau d’enquête n’a dévoilé que les voyages faits par Mme Ollivier en 2016. Il y a plusieurs autres missions à l’étranger en 2017, 2018 et 2019, qui elles aussi ont entraîné des frais.

Toujours au Téléjournal, elle a déclaré: «Je veux rappeler quand même que toutes ces dépenses-là étaient auditées chaque année. Donc chaque année, la vérificatrice générale de la Ville [de Montréal] regardait toutes nos dépenses et ne nous a jamais mentionné qu’il y avait un problème.»

Le Bureau du vérificateur général de Montréal ne fait plus les audits financiers de l’Office de consultation publique depuis le 1er janvier 2018, en raison d’une modification législative du gouvernement du Québec. Les audits sont faits par une firme externe depuis cette date.

Par ailleurs, ce ne sont pas toutes les dépenses qui sont vérifiées lors d’un audit comptable.

Chaque rapport de la vérificatrice générale indique qu’un audit ne «dégage aucunement la direction de ses responsabilités» notamment en ce qui a trait au «contrôle interne» et à la «prévention et la détection des fraudes».

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

À voir aussi: