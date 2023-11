Une première grève en 25 ans: des blocs opératoires de Québec doivent réduire leurs heures

Les professionnelles en soins, qui regroupent les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes, ont mis leurs menaces à exécution ce matin à Québec en descendant dans la rue pour la première fois en 25 ans pour une grève de 48 heures afin de dénoncer leurs conditions de travail.

• À lire aussi: Grève du personnel de la santé: «C’est le temps d’avoir un retour de balancier!»

• À lire aussi: Grève du secteur public : pour la FIQ, c’est tout ou rien

En tout, ce sont près de 4 600 professionnelles, membres du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (SICHU) qui sont concernées. C’est la première fois en 25 ans qu’elles exercent leur droit de grève dans le cadre de la négociation pour le renouvellement de leur convention collective.

Des lignes de piquetage ont été érigées devant les cinq centres hospitaliers du CHU de Québec.

Diane Tremblay

«Il y a les augmentations salariales, mais, il y a aussi les conditions de travail. Ils veulent nous mobiliser d'un centre hospitalier à l’autre. Ils pensent que ce qu'on fait dans un hôpital, c’est la même chose partout, alors que ce n’est pas le cas. Nous avons des manières différentes de travailler. Si demain matin, ils m’envoient à l’Enfant-Jésus, de la neurochirurgie, je n’en ai jamais fait. Pour essayer de combler partout, ils pourraient nous envoyer dans n’importe quel site et nous offrir des postes de 16 heures à taux simple. Ça aussi, 16 heures de travail, ça peut devenir dangereux pour les patients», a partagé Julie Saint-Pierre, infirmière clinicienne au bloc opératoire à l’Hôtel-Dieu de Québec.

Cette dernière estime que ses collègues et elle ont l’opinion publique de leur côté.

«Avec la COVID, les gens ont été contents de nous avoir. Je pense que là, ils vont nous soutenir en espérant que ça fonctionne», a-t-elle ajouté.

Infirmière en hémodialyse, c’est la première fois que Caroline Chabot descendent dans la rue pour manifester.

«C’est important pour avoir de la relève. Si la population veut être soignée, si on veut du personnel pour prendre la relève, il faut que ce soit attrayant. On va être là jusqu’au bout. Le moral des troupes est très bon. On est décidées», a-t-elle affirmé.

Les membres du SICHU se joignent ainsi au vaste mouvement national qui regroupe environ 80 000 travailleurs et travailleuses de la santé à l’échelle du Québec.

Offres du gouvernement

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ, auxquelles elles font partie, réclame une meilleure offre que les 10,3% d’augmentation salariale sur cinq ans proposée par le gouvernement.

«Ça n’avance pas aux tables de négociations. On est encore à des années-lumière de s’entendre. Les professionnelles en soins sont tannées. (...) Notre monde est en surcharge de travail. On tient le réseau, qui s'effondre, à bout de bras. (...) Ce que le gouvernement fait, c’est de nous envoyer vers le privé et lui s’en débarrasser», a dénoncé Nancy Hogan, présidente du SICHU.

Diane Tremblay

La FIQ a annoncé deux autres jours de grève, les 23 et 24 novembre prochains.

Partie de bras de fer

Au parlement, le premier ministre Legault a défendu les augmentations de salaire que son gouvernement propose pour les infirmières. «Les infirmières de nuit, on leur offre une augmentation de 17,3%, alors que l’inflation prévue est de 12,7% pour la même période», a-t-il lancé avant d’entrer au salon bleu.

De son côté, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a réitéré mercredi que la priorité de cette négociation devrait être de revoir l’organisation du travail, «pour que les employés aient une meilleure prévisibilité» et pour garder les jeunes enseignants sur le marché du travail.

«L'objectif de cette négo, c'est d'avoir des impacts sur les services aux citoyens, en santé et en éducation», a-t-elle affirmé.

Québec offre désormais une augmentation de 10,3% à l’ensemble des employés de l’État sur cinq ans, une bonification de 1,3% par rapport à son offre précédente. Cette proposition a toutefois été jugée «dérisoire» par les syndicats, qui font maintenant la grève.

«C'est le quatrième dépôt gouvernemental. La proposition du 29 octobre, elle est sérieuse, donc on doit y travailler. Et il faut que les syndicats me répondent», s’est impatientée la ministre.

Même en période de grève, les services essentiels doivent maintenir un niveau de soins pour assurer la santé et la sécurité du public. Certains rendez-vous pourraient cependant être chamboulés par la grève. Les services opératoires n’opéreront qu’à 70% de leurs effectifs, tandis que les unités de soins dans les hôpitaux n’auront que 85% de leur personnel habituel. Même son de cloche dans les CHSLD, où les services ne doivent être maintenus qu’à 90%. Seuls les soins intensifs et les urgences devront fonctionner à pleine capacité.

– Avec la collaboration de Gabriel Côté