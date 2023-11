Domination des Huskies face aux Remparts

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont complètement dominé les Remparts de Québec, mercredi soir, au Centre Vidéotron. N’eût été la performance du gardien Quentin Miller qui a bloqué 47 rondelles, les visiteurs auraient probablement obtenu un gain encore plus convaincant que ce que laisse entendre la marque finale de 4 à 1.

Québec avait pourtant bien débuté la rencontre. Les «Diables Rouges» ont été les premiers à s’inscrire au pointage par l’entremise de Zachary Marquis-Laflamme en milieu de première période, mais les Huskies ont répliqué avec deux buts avant la fin de l’engagement.

Selon l’entraîneur-chef des Remparts, Éric Veilleux, c’est toutefois en milieu de deuxième période, pendant un double avantage numérique de sa troupe, que les choses se sont compliquées.

«On tenait notre bout. Oui, ils ont compté deux buts, mais c’est au cinq contre trois que ça a débarqué un petit peu», a-t-il soupiré en ajoutant qu’il avait l’impression de revoir les mêmes scénarios que lors des quatre premiers matchs de la saison.

«On voit une opportunité et quand on voit que ça ne fonctionne pas, on baisse les bras. Il faut revenir à la base. On va jaser de ça de la même façon dont on l’a fait pour se sortir de ça», a-t-il mentionné.

Rappelons que Veilleux avait rangé les rondelles pour une séance complète d’entraînement après la deuxième fin de semaine d’action de la saison au début du mois d’octobre. Les Remparts avaient ensuite répondu en obtenant leur premier gain en 2023-2024.

Chez les Huskies, l’entraîneur Martin Dagenais indiquait pour sa part qu’il n’avait pas nécessairement apprécié le début de rencontre de ses joueurs.

Miller limite les dégâts

Si la rencontre s’est terminée par un écart de seulement trois buts, ce n’est pas étranger aux multiples arrêts parfois fort spectaculaires de l’espoir du Canadien de Montréal.

«Honnêtement, à vie, je ne me rappelle pas d’avoir eu un match avec autant de lancers. J’aime recevoir des rondelles. De se rendre jusqu’à 51, c’est quand même beaucoup. Je pense que j’ai fait mon possible», a laissé entendre Miller après la rencontre.

Son opposant, son ancien coéquipier William Rousseau, qui a connu une soirée beaucoup moins occupée avec 15 arrêts sur 16 tirs, avait de bons mots à son égard.

«Les gars me demandaient [des trucs pour le déjouer] et je n’étais même pas capable de dire s’il avait des faiblesses. C’est un gardien qui combat et on l’a vu en deuxième période avec son arrêt. Il ne lâche jamais!», disait-il en faisant référence à un spectaculaire arrêt de la mitaine réalisé aux dépens d’Andrei Loshko.

En vitesse

• Le juge de ligne Nicolas Piché a dû quitter la rencontre après un peu plus de trois minutes de jeu. Atteint accidentellement au visage par un bâton pendant un hors-jeu à retardement, il a quitté en laissant une mare de sang sur la glace. Sur la séquence, il s’est fracturé une dent.

• Les Remparts ont souligné la présence de leurs anciens joueurs William Rousseau et Jérémy Langlois avant la rencontre. Les deux évoluent maintenant avec les Huskies. L’ancien capitaine Théo Rochette, qui joue maintenant en Suisse, était aussi de passage à Québec mercredi. Sa présence a été soulignée au même moment. Les trois membres de l’édition championne de la Coupe Memorial ont reçu un accueil chaleureux de la part de la foule de 6510 spectateurs.