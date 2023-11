VERREAULT, Jeannette



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 octobre 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannette Verreault, épouse de feu monsieur Jean-Guy Vézina. Elle était la fille de feu madame Delphine Paré et de monsieur feu Théodore Verreault. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille vous accueilleradès 9h30 afin de recevoir vos condoléances puis. Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal Vézina; ses frères et sœurs: Suzanne Verreault (feu André Therrien), feu Madeleine Paré (feu Léo Gravel), feu Raymond Verreault (Gisèle Vézina), feu Marcel Verreault (Henriette Couture), feu Joseph Verreault; sa belle-sœur: feu Pauline Vézina (feu Dorval Kirouac) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s et résidents de la Villa des Mésanges. Un merci sincère est adressé à ses amis Mario et Diane pour leur générosité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Direction des funérailles: