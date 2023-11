Front commun contre la réforme scolaire du gouvernement Legault

Des centrales syndicales, chercheurs et citoyens impliqués dans le réseau de l’éducation font front commun pour réclamer d’une seule voix l’abandon de la réforme scolaire du gouvernement Legault, prévue dans le projet de loi 23.

Dans une déclaration commune adressée au premier ministre, François Legault, les signataires affirment que cette réforme «conduit le système d’éducation dans la mauvaise direction», plutôt que de répondre aux «besoins pressants sur le terrain», en pleine pénurie de personnel.

Cette offensive est menée par les trois principales centrales syndicales qui représentent la vaste majorité des employés du réseau scolaire (CSQ, FTQ et CSN), deux regroupements citoyens (Debout pour l’école et Je protège mon école publique), de même que de nombreux experts et chercheurs, dont ceux du Centre de transfert pour la réussite éducative (CTREQ).

Les signataires rappellent au premier ministre qu’il s’est engagé, au lendemain de sa défaite lors de l’élection partielle de Jean-Talon, à être davantage à l’écoute de la population.

Le projet de loi 23 prévoit notamment la création d’un Institut national d’excellence en éducation, qui «dictera les pratiques des enseignantes et enseignants, au détriment de leur autonomie professionnelle et de leur expertise, alors même que nous vivons une grande dévalorisation du personnel dans le réseau», peut-on lire.

Par ailleurs, en raison d’une centralisation entre les mains du ministre de l’Éducation et d’indicateurs qui reposent sur les résultats des élèves, «une pression accrue se fera assurément sentir sur le personnel» qui craint la mise en place d’un «système de surveillance à grande échelle», ajoute-t-on.

Ce projet de loi «idéologique» risque donc «d’empirer la situation en centralisant les décisions (...), en éliminant les contre-pouvoirs, en instrumentalisant le personnel (...), en accentuant les problèmes de gouvernance et en éloignant l’école de sa mission fondamentale», ajoutent les signataires.

«Vous êtes en train de déconstruire ce qui fait pourtant notre force», affirment-ils.

Le projet de loi 23 fait présentement l’objet d’une étude détaillée en commission parlementaire.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a déjà affirmé vouloir «rendre plus efficace» le réseau scolaire grâce à cette réforme qui serre la vis aux centres de services scolaires, octroie davantage de pouvoirs au ministre, améliore l’accès aux données et mise sur de meilleures pratiques d’enseignement.