Gaspiller, c’est de l’ouvrage!

On dénonce beaucoup les fonctionnaires qui, comme les bonzes de l’Office de consultation publique de Montréal, se paient des gâteries à même les fonds publics.

Mais on oublie de dire que c’est de l’ouvrage, dépenser l’argent des autres!

Ce n’est pas à la portée du premier venu!

Ça demande un certain talent!

LA CHAISE DE LA PRÉSIDENTE

Tenez, par exemple, la présidente de l’OCPM s’est payé une chaise de bureau à 1000$.

Pas évident de trouver ça!

Je suis allé sur le site de Bureau en gros.

J’en ai trouvé une à 419,99$, une à 523,99$ et une à 766,99$.

Il m’a fallu quelques minutes de recherche pour que j’en trouve finalement une à 1047,99$.

Qu’est-ce que ça fait, une chaise de bureau à 1047,99$?

Ça change votre vie.

«Le fauteuil Centric Hybride est équipé de mécanismes de réglage brevetés qui vous permettent d’adopter la position idéale, explique le catalogue. Son assise en mousse et tissu et son dossier en maille élastomère à double courbure épousent la forme naturelle de votre colonne vertébrale. Grâce au réglage en continu, vous pouvez positionner le support lombaire au millimètre près. Les accoudoirs pivotants à 360 degrés sont réglables en hauteur, en largeur et latéralement. Les clés de réglage présentent des formes géométriques permettant de les identifier et de changer intuitivement de position tout au long de la journée.»

Je flotte sur un nuage juste à lire la description...

Imaginez: un dossier en maille élastomère à double courbure!

Un mécanisme multifonctions permettant de régler la hauteur et l’angle de l’assise et du dossier, le flottement libre, la profondeur de l’assise, la tension du ressort et le blocage de l’inclinaison vers l’avant!

Un appui-tête avec trois pivots!

Une base en nylon armé de verre avec cinq roulettes à doubles galets en uréthane!

C’est parfait pour surfer sur Internet et chercher le restaurant quatre étoiles où vous allez flamber 347$!

Et ce qui est génial, avec cette chaise à 1047,99$, c’est qu’elle peut supporter une charge pondérale allant jusqu’à 350 livres!

Quand tu es un fonctionnaire et que tu passes ton temps à piger dans le plat de bonbons, ça pèse dans la balance!

UN SON INÉGALÉ

La présidente s’est aussi offert des écouteurs sans fil AirPods Max à 900$.

«Un casque d’écoute circumauriculaire, dit le catalogue. Des oreillettes à l’arceau. Une armature en acier inoxydable. De superbes coupelles en aluminium anodisé. Un tissu maillé exclusif. Des coussinets en mousse acoustique viscoélastique. Des microphones à filtrage spatial.»

Quand tu appelles ton assistant pour lui dire que la réservation pour cinq à la Maison Boulud est faite, le son est tellement clair que tu entends ses gargouillements intestinaux!

Et ça, c’est sans parler des trois écrans interactifs de 85 pouces, qui te permettent de lire les menus de restaurants sans mettre de lunettes!

Malheureusement, ces écrans ne sont pas assez précis pour participer à des téléconférences avec le Mozambique et la Côte d’Ivoire.

Quand tu es invité à participer à un colloque dans ces pays-là, tu dois y aller en personne...

Oui, je sais, c’est pas facile. Mais quelqu’un doit le faire, non?