La prison pour une ex-secrétaire qui avait payé son mariage en fraudant pour 250 000$ son patron

Une ex-secrétaire qui avait volé 250 000$ à son employeur pour payer son mariage et des soins de beauté et pour assouvir ses goûts luxueux a échoué à obtenir la clémence du tribunal et a dû prendre le chemin de la prison.

Nancy McKinnon avait profité de son rôle d’adjointe administrative pour piger à volonté dans les comptes de son employeur Béton Concept AM, entre 2012 et 2015. Avec les cartes de crédit et de débit de la compagnie, elle s’était offert des voyages, une robe de mariée, ainsi que la location d’une salle de réception pour ses noces.

Responsable de la comptabilité, elle s’était aussi accordé des augmentations de salaire.

Accusée de trois chefs de fraude, Nancy McKinnon avait plaidé coupable. Elle espérait éviter la prison, mais a plutôt pris le chemin des cellules, au palais de justice de Longueuil.

Purger une peine de détention dans la collectivité lui aurait permis de rembourser plus rapidement les victimes, avait-elle plaidé.

Responsable de son malheur

Ses anciens employeurs n’ont pas revu la couleur de leur argent, et ce, depuis sept ans. L’accusée peine en effet à les rembourser, car le tiers de son salaire est saisi à la source par les gouvernements pour impôts impayés.

La médiatisation de son dossier lui a également fait perdre cinq emplois et un logement.

«Elle subit encore de la détresse psychologique [...] et elle est dans une précarité financière. Il demeure que ce sont toutes des conséquences directes de ses propres gestes délictuels. En d’autres mots, et malheureusement, elle est l’artisan de son propre malheur», a insisté le juge Marc-Antoine Carette.

Il a noté que ses délits s’inscrivent dans une tentative «désespérée» de préserver une relation amoureuse, en soignant constamment son apparence physique et s’offrant du luxe. Selon l’accusée, son ex-mari, qui avait des goûts luxueux, a largement profité de ses dépenses frauduleuses.

Elle a ainsi fait preuve «d’opportunisme» en abusant de la pleine confiance de son employeur.

Décourager

Or, les répercussions de cette fraude avaient été majeures pour son ex-patron. Il avait été résolu à vendre la compagnie qu’il espérait léguer à son fils. Il était ainsi passé de dirigeant à employé, en plus de voir sa famille se briser en raison du climat de tension qui régnait dans la maison.

Certes, une peine de détention dans la collectivité aurait été conforme, mais dans ce cas-ci, la dénonciation et la dissuasion priment, a conclu le magistrat.

Il a alors condamné Mme McKinnon à 18 mois de prison, en insistant sur l’important montant de la fraude, la durée et la préméditation.

«Seule une peine d’emprisonnement ferme convient pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de madame et pour décourager des comportements similaires dans le futur», a déclaré le juge.

Nancy McKinnon devra aussi rembourser près de 250 000$, d’ici 10 ans. Si elle fait défaut, elle risque une peine de détention supplémentaire de trois ans.