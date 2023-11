Le château de cartes financier du gouvernement Legault

La mise à jour économique du ministre des Finances laisse présager une période difficile sur le plan des finances publiques au courant des prochains mois et des prochaines années.

En revoyant à la baisse la croissance projetée du PIB réel en 2024 de moitié, de 1,4% à 0,7%, conjuguée à une augmentation des dépenses récurrentes, notamment en ce qui a trait aux missions premières de l’État, la marge de manœuvre du gouvernement est moindre, voire inexistante.

Mesures ciblées

Le gouvernement a même eu à puiser dans ses provisions pour financer les nouvelles mesures annoncées hier, diminuant ainsi le coussin jalousement gardé par le ministre des Finances. Et ce n’est pas un luxe: les besoins en lutte à l’itinérance, en logement et en adaptation aux changements climatiques sont criants et urgents. Le gouvernement ne pouvait se permettre d’attendre.

Par je ne sais quel miracle, le ministre persiste et signe dans sa volonté de maintenir l’horizon de retour à l’équilibre en 2027-2028. C’est fort louable, mais est-ce réaliste? D’une part, le coussin financier comme expliqué précédemment est maigre, les incertitudes économiques et géostratégiques pourraient cacher des mauvaises nouvelles (deux guerres simultanément qui pourraient avoir un impact encore plus grand sur l’approvisionnement en énergie, des élections aux États-Unis, etc.) et les milliards de réinvestissements nécessaires à Hydro-Québec pourraient venir déséquilibrer ce très fragile château de cartes.

Hydro-Québec

D’ailleurs, il est curieux de constater que le gouvernement n’ait pas pris en ligne de compte les impacts financiers des nouvelles priorités d’Hydro-Québec dans le calcul des revenus des sociétés d’État. En intégrant les impacts financiers du nouveau plan stratégique d’Hydro-Québec, le dividende annuel sera certainement affecté, créant ainsi une perte de revenu pour l’État. Cela n’est pas exprimé dans la mise à jour présentée.

Est-ce qu’Hydro-Québec forcera le gouvernement à revoir son horizon de retour à l’équilibre budgétaire? Chose certaine, le gouvernement marche sur une fine ligne et n’a presque plus de marge de manœuvre pour faire face à un contexte financier et sociopolitique incertain. Il pourrait être forcé à choisir entre ses projets de barrages et le retour à l’équilibre budgétaire hâtif. Un dilemme cornélien.