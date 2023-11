Le Cirque du Soleil lancera un spectacle country

L’été 2024 sera country pour le Cirque du Soleil. La compagnie québécoise vient d’annoncer qu’elle lancera un nouveau spectacle de tournée, l’an prochain. La nouvelle création, en collaboration avec Universal Music Group Nashville, célébrera la musique country.

« Notre collaboration avec Universal Music Group Nashville constitue une excellente occasion d’élargir nos horizons de création et d’atteindre de nouveaux publics, tout en pénétrant le monde fascinant du spectacle de la musique country », a mentionné dans un communiqué Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil.

Ce nouveau spectacle, dont le titre n’a pas été dévoilé, « réunit en parfaite harmonie des acrobaties captivantes et des mélodies soul de légendes de la musique country et d’artistes contemporains », indique le Cirque. « Profondément enracinés dans l’art de raconter, la création d’émotions fortes et la capacité de fasciner petits et grands, le Cirque du Soleil et la musique country incarnent les thèmes de l’amour et de la résilience, sans oublier les performances époustouflantes. »

« L'occasion de mettre en valeur notre incroyable catalogue et de faire revivre l'histoire de la musique country dans un cadre théâtral permettra à notre musique de perdurer auprès d'une nouvelle génération de spectateurs et d'amateurs de musique country », a de son côté déclaré Cindy Mabe, présidente et directrice générale d'Universal Music Group Nashville.

La première du spectacle aura lieu en juillet 2024 au Tennessee Performing Arts Center, à Nashville. Le Cirque tiendra des auditions de chanteurs et de multi-intrumentistes à Nashville, du 4 au 7 décembre.