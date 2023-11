Le gouvernement rejette le plan B de Bruno Marchand pour le tramway de Québec et confie une réflexion de six mois à la Caisse de dépôt

Le gouvernement Legault rejette le plan B proposé par le maire de Québec de réaliser le tramway par la Ville. À la place, il accorde un mandat de six mois à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour identifier «le meilleur projet de transport structurant à Québec».

«J’ai fait la présentation du plan pour que la Ville réalise le projet de transport structurant qu’est le tramway. Ce n’est pas l’option qu’il [François Legault] va retenir. Évidemment, j’en suis déçu», a affirmé le maire de Québec, Bruno Marchand, mercredi soir, à la sortie d’une rencontre avec le premier ministre du Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Disant avoir parlé avec M. Legault «dans le blanc des yeux», M. Marchand a ajouté qu’il a assuré le gouvernement de sa «collaboration pour la suite des choses».

Même s’il a paru fort abattu, le maire de Québec a ajouté que le projet de tramway n’est «pas nécessairement» mort.

Photo Stevens LeBlanc

Mandat à la Caisse

Quelques minutes plus tard, les ministres Geneviève Guilbault et Jonatan Julien ont affirmé que la Caisse devra étudier toutes les options pour un transport structurant à Québec.

Selon nos informations, le mandat de la Caisse de dépôt sera plus large que celui d’identifier un transport structurant pour le seul territoire de la ville de Québec. L’interconnexion avec la Rive-Sud sera également analysée. Une fois cette réflexion terminée, il est fort probable que la Caisse devienne maître d’œuvre du futur projet, d’après des sources gouvernementales.

«On a déjà parlé avec la Caisse [...] et donc maximum six mois pour nous arriver avec une évaluation du meilleur projet en mode structurant pour la ville de Québec, pour répondre aux besoins de mobilité qu'on a à Québec, on va le travailler en collaboration avec la ville», a soutenu Mme Guilbault.

Photo Stevens LeBlanc

Son collègue Julien a ajouté que «la Caisse de dépôt, en fin de compte, est mandatée pour faire l'analyse du meilleur projet [...] Le plan B ou le projet qui était sur la table va faire partie des analyses. On ne veut pas reporter aux calendes grecques». Selon lui, «la Caisse de dépôt a toute l'expertise pour faire ce travail-là».

Quel mode de transport?

Interrogée à savoir si la réflexion de la Caisse devra porter sur le métro, un tramway ou un SRB (Service rapide par bus), Mme Guilbault n’a pas voulu trancher.

Elle a juste affirmé «qu’on sait tous qu'on a besoin d'un réseau de transport structurant, efficace, qui va convaincre les gens de l'utiliser. Donc on part de ce besoin-là.»

Photo Stevens LeBlanc

La ministre des Transports a soutenu que la Caisse «va nous arriver avec le meilleur projet au meilleur coût». L’objectif du gouvernement est-il que le projet coûte moins cher? Mme Guilbault a tourné les talons sans répondre à cette question.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon et Stéphanie Martin

Ce qu'ils ont dit

«Je trouve que c'est un jour très triste pour Québec. C'est littéralement une mise en tutelle de la Ville par le gouvernement. C'est un désaveu total de la part de gens que le maire présentait comme des alliés [...]. Je suis désolée de voir qu'on n'avait jamais été aussi près de lancer un chantier de transport structurant. On se retrouve devant plusieurs années de tergiversations. En gros, c'est un retour à 2017. Le maire a vraiment été traité comme un cône orange par le gouvernement.»

— Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville

«Je pensais qu’on avait compris que la tergiversation et l’inaction nous avaient déjà coûté assez cher. On perd du temps et de l'argent en demandant à la Caisse de dépôt de refaire le travail. C'est du mépris envers le bureau de projet de la Ville.»

— Jackie Smith, cheffe de Transition Québec et conseillère de Limoilou

«Nous sommes très heureux de la décision du gouvernement Legault et de sa ministre Mme Geneviève Guilbault. Ils ont eu le courage de remettre en question ce projet de tramway pour nous permettre d’être plus ambitieux en optant pour un transport structurant plus intégré pour l’ensemble de la région de Québec.

— Patrick Paquet, chef d'Équipe Priorité Québec

«Encore une fois la CAQ abandonne les gens de Québec. On revient à la case départ. Qu’est-ce que ça dit sur la parole de François Legault et de Geneviève Guilbault? Qu’est-ce que ça dit sur leurs ambitions pour notre Capitale nationale? Qu’ils prennent les gens de Québec pour acquis.»

— Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau

«Nous espérons surtout que le mandat donné à la Caisse de dépôt et placement du Québec, un acteur crédible qui a fait ses preuves en la matière, puisse se faire rapidement. Ça fait plus de 15 ans qu’on parle de transport structurant à Québec. Il faut une orientation claire, car le réseau actuel de transport en commun, restreint aux autobus, a atteint ses limites depuis des années.»

— Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec